Dünya turuna çıkan Japon turist Alanya'da yamaç paraşütü atlayışı yaptı

Bisikletiyle dünya turuna çıkan Japon turist, Antalya'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütü keyfi yaşadı.

Dünya turu kapsamında bisikleti ve sırt çantasıyla 40 bin kilometre yol kat ederek 10'dan fazla ülkeyi ziyaret ettiği bildirilen Japon vatandaşı Hirohisa Tajima, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

Dinek Mahallesi'nde 800 metre yüksekliğindeki Yassıtepe'den yamaç paraşütü atlayışı yapan Tajima, yaklaşık yarım saat havada kaldı.

Tajima, Alanya Kalesi manzarası eşliğinde Kleopatra Plajı'na başarıyla indi.

İnişin ardından gazetecilere açıklama yapan Tajima, Alanya ve Türkiye'ye hayran kaldığını söyledi.

Türkiye'ye Kapıkule sınır kapısından girdikten sonra Marmara ve Ege bölgesindeki kentleri gezdiğini anlatan Tajima, "Alanya geneli, plajları çok güzel. Uçuş çok fantastik ve büyüleyiciydi benim için. Çok havalıydı ve çok güzel hissettim." ifadelerini kullandı.

Kasım ayında Türkiye'ye geldiğini belirten Tajima, Türkiye'de kalacağı 3 ayın ardından dünya turuna Gürcistan, Ermenistan ve İran gezileriyle devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt