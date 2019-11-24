Dünya turuna çıkan bisikletli turist Edirne'de yaralandı

24.11.2019 01:45 | Son Güncelleme: 24.11.2019 01:47

Bisikletiyle dünya turuna çıkan gezgin, Edirne'de başına taş isabet etmesi nedeniyle yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kanada uyruklu Justın Danıel Bill bisikletiyle Gazimihal Köprüsü'nden geçtiği sırada başına taş isabet etti.

Gezginin yaralandığını gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde tedavi edilen Justın Danıel Bill, bisikletine binerek polis ekipleriyle ifadesine başvurulmak üzere karakola gitti.

Polis ekipleri, bisikletli gezgine taş atan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA