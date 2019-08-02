Dünya turuna Çeşme'den başladılar

Yolculuğuna Çeşme Marina'dan başlayan Mysland teknesinde ekip, ilk ayını Karaneniz'de geçirecek ve ardından dünyayı turlayacak.

Mysland teknesinde, 1 yıllık uğraşlarının ardından dünya turu için hazırlıklar tamamladı. Çeşme'den ayrılan ekip, turlarına ufak bir ekleme yaparak ilk ayı Karadeniz'de geçirmeye kadar verdi. Bu sıra dışı turun ardından ekip, Yunanistan'dan Batı'ya doğru yelken açacak ve Karayip'lerde yapacakları seyirlerle beraber yolculuğun ilk etabında yaklaşık 10 bin deniz milini bir yıl sürede kat edecekler.

Mysland kaptanı Cem Akdeniz, "Kasım sonunda yapacağımız Kanarya Adaları'ndan Karayip'e geçişi sırasında katılmak üzere Atlantic Rally for Cruisers (ARC Rallisine) de kayıt yaptırdık ve şuan bekleme listesindeyiz. Çeşitli boyut ve türden yüzlerce yelkenlinin katıldığı bu rallide yer almak bizim için yolculuğumuzun hem daha eğlenceli hem de daha güvenli geçmesini sağlayacağını düşünüyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA