Dünya Türkmenler Birliği İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarını kınadı
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Dünya Türkmenler Birliği İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarını kınadı

Dünya Türkmenler Birliği İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarını kınadı
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

Dünya Türkmenler Birliği Genel Başkanı İsmail Demirdüzen, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Dünya Türkmenler Birliği Genel Başkanı İsmail Demirdüzen, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Demirdüzen, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere saldırması ve ibadet özgürlüğünü engellemesinin hukuk dışı olduğunu belirtti.

Saldırıların durdurulması ve başlayacağı açıklanan kara harekatının engellenmesi gerektiğini bildiren Demirdüzen, şunları kaydetti:

"İsrail'in, Filistin halkının topraklarını işgal etme, evlerine el koyma, zorla tahliye etmeye çalışmasına Türk milletinin özü Yörük Türkmenler olarak seyirci olamayız. İsrail, uluslararası ceza mahkemelerinin aldığı kararlar neticesinde Filistin topraklarında suç işlemektedir. Mukaddes mekanların statüsünün korunması, masum insanlara yapılan şiddetin önlenmesi için milletçe susmayacağız. Milletçe Filistin halkının ve davasının yanındayız. Mescid-i Aksa'nın önemi İslam camiasında çok büyük olduğu için buranın özel bir statüyle korunması ve güvenliğin sağlanması gerektiği kanaatindeyiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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