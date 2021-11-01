Türkiye'nin Suriye operasyonunda sivillerin hayatını tehlikeye attığı iddiası - Haberler
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Türkiye'nin Suriye operasyonunda sivillerin hayatını tehlikeye attığı iddiası

AA - Haberler | Dünya
Türkiye'nin Suriye operasyonunda sivillerin hayatını tehlikeye attığı iddiası

İran'ın İspanyolca yayın yapan haber kanalı HispanTV, Türk Ordusu'nun Suriye'nin kuzeyindeki saldırılarda sivillerin hayatını tehlikeye attığını iddia ederek, sosyal medyada yaralı sivillerin olduğu fotoğrafları paylaştı. Söz konusu fotoğrafların Anadolu Ajansı muhabir tarafından, Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde terör örgütü YPG/PKK'nın bir eve tuzakladığı mayının patlaması sonrası çekildiği ortaya çıktı.

Türkiye'nin 9 Ekim 2019 tarihinde başlattığı Barış Pınarı Harekâtı, zaman zaman terör örgütü destekçilerinin hedefinde yer alıyor.

İran'ın İspanyolca yayın yapan haber kanalı HispanTV, sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşımda Türk Ordusu'nun sivillerin hayatını tehlikeye attığını öne sürdü.

Türkiye'nin Suriye operasyonunda sivillerin hayatını tehlikeye attığı iddiasıHispanTV'nin paylaşımı.

YARALI SİVİLLERİ PAYLAŞIP, TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDILAR

HispanTV, Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde terör örgütü YPG/PKK'nın bir eve tuzakladığı mayının patlaması sonrası çekilen fotoğrafları paylaşıp, sivillerin yaralanmasına Türk Ordusu'nun neden olduğunu iddia etti.

Türkiye'nin Suriye operasyonunda sivillerin hayatını tehlikeye attığı iddiasıAnadolu Ajansı'nın sitesinde yer alan haber.

İDDİA GERÇEĞİ YANSITMIYOR

İddialara konu olan fotoğrafların Anadolu Ajansı muhabiri tarafından çekildiği, saldırının da terör örgütü YPG/PKK tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Haber, 20 Ekim 2019 tarihinde ajansın resmi sitesinde yayımlanırken, metinde şu ifadeler yer alıyor:

''Suriye'de Barış Pınarı Harekatı kapsamında, terörden arındırılan Tel Abyad ilçesinde, terör örgüt YPG/PKK'nın bir eve tuzakladığı mayının patlaması sonucu biri çocuk üç sivil yaralandı.''

AA - Son Dakika Haberleri
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"Türkiye'nin Suriye operasyonunda sivillerin hayatını tehlikeye attığı iddiası"
YANLIŞDOĞRU
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"İran'ın haber kanalı HispanTV, Türk Ordusu'nun Suriye'de sivillerin hayatını tehlikeye attığını iddia etti. Söz konusu fotoğrafların Anadolu Ajansı tarafından, Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde Terör örgütü YPG/PKK'nın bir eve tuzakladığı mayının patlaması sonrası çekildiği ortaya çıktı."

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