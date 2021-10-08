Türkiye'nin Libya'ya çocuk savaşçı gönderdiği iddiası - Haberler
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BBC

Türkiye'nin Libya'ya çocuk savaşçı gönderdiği iddiası

BBC - Haberler | Dünya
Türkiye'nin Libya'ya çocuk savaşçı gönderdiği iddiası

BM tarafından Libya'daki iç savaşla ilgili hazırlanan bir raporda çatışmalarda Suriyeli çocuk savaşçıların da kullanıldığı ve Türkiye'nin bu çocuk savaşçıların Libya'ya götürülüp savaştırılmasında rol oynadığı iddia edildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk diplomatik kaynaklar ise bu iddiaları yalanlayarak "Bunlar tamamen asılsız, hiçbir somut dayanağı olmayan iddialardır. Bu tür dayanaksız iddiaların raporda nasıl yer aldığını esasen sorgulamak gerekir" dedi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin oluşturduğu Libya Veri Toplama Misyonu'nun 2016'dan bu yana yaşanan insan hakları ihlâllerini araştırdığı raporu yayımlandı. Raporda, Libya'daki iç savaşta Suriyeli çocuk savaşçıların da kullanıldığı ve Türkiye'nin bu "çocuk savaşçıların Libya'ya götürülüp savaştırılmasında" rol oynadığı iddiası da yer alıyor. Söz konusu iddianın yer aldığı satırlarda şu ifadeler kullanıldı:"2019 sonlarından itibaren elde edilen kanıtlara göre Türkiye, görünüşlerinden açıkça anlaşılacak şekilde 15-18 yaş arasındaki Suriyeli çocukların silah altına alınması ve Ulusal Mutabakat Hükümeti için para karşılığında Libya Ulusal Ordusu'na karşı savaşmasına aracı oldu. Bu çocuk savaşçılar muharip olarak veya güvenlik kuvveti gibi destekleyici görevlerde farklı alanlarda kullanıldı. İtaat etmemeleri halinde çoğu hapse atıldı, bir kısmı da yaralandı."

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KAYNAKLAR: İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZ

Raporla ilgili değerlendirmede bulunan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk diplomatik kaynaklar ise iddiaları reddetti:

"Bunlar tamamen asılsız, hiçbir somut dayanağı olmayan iddialardır. Bu tür dayanaksız iddiaların raporda nasıl yer aldığını esasen sorgulamak gerekir. Oysa, Veri Toplama Misyonu'nun Libya sathında araştırması gereken ve beklenen onlarca işlenmiş somut savaş suçu, toplu mezarlar ve insan hakları ihlalleri vardır. Misyonun çalışmalarının ve raporun asıl bunlara ne kadar odaklandığına bakmakta fayda bulunmaktadır."

NE OLMUŞTU?

2020'de oluşturulan misyonun üyeleri, incelemelerinin sonunda Ağustos ayında Trablus'a giderek üst düzey Libyalı görevlilerle görüştü. Bu hafta da rapora son şeklini verdi. Türkiye, Kasım 2019'da henüz iç savaş sürerken, yakın ilişki içinde olduğu Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti'yle (UMH) savunma anlaşması imzalamış ve Türk askerleri eğitim ve danışmanlık görevleri için Libya'ya gitmişti. UMH, kendisine karşı savaşan ve Trablus'u kuşatan, Libya'nın doğu ve güneyinde büyük bir kesime hakim olan General Halife Hafter'in Libya Ulusal Ordusu'na karşı savaşıyordu. 2020'nin başında savaşın yoğunlaştığı dönemde Türkiye destekli Suriyeli savaşçıların Libya'ya giderek Hafter'e karşı savaştığına dair haberler çıkmıştı.

BBC
Türkiye'nin Libya'ya 'çocuk savaşçı gönderdiğini' iddia eden BM raporuna Ankara'dan yalanlama

Türkiye'nin Libya'ya "çocuk savaşçı gönderdiğini" iddia eden BM raporuna Ankara'dan yalanlama
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"Türkiye'nin Libya'ya çocuk savaşçı gönderdiği iddiası"
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"BM tarafından Libya'daki iç savaşla ilgili hazırlanan bir raporda Türkiye'nin Suriyeli çocuk savaşçıları Libya'ya götürülüp savaştırılmasında rol oynadığı iddia edildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk diplomatik kaynaklar, iddiaların asılsız olup, herhangi bir somut kaynağa dayanmadığını ifade etti."

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Haber: Türkiye'nin Libya'ya çocuk savaşçı gönderdiği iddiası - Haberler
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