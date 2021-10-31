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Türkiye-ABD ilişkilerini geliştirmek için ortak bir mekanizma kurulacak

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Türkiye-ABD ilişkilerini geliştirmek için ortak bir mekanizma kurulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile Roma'da görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile Roma'da görüştü. Görüşmenin ardından Türkiye-ABD ilişkilerini güçlendirmek ve geliştirmek üzere ortak bir mekanizma kurulması kararı alındığı aktarıldı.

Görüşmede, iki liderin Türkiye-ABD ilişkilerini güçlendirmek ve geliştirmek üzere ortak mekanizma kurulması kararını aldığı ifade edildi. İkili ve bölgesel konuların da ele alındığı görüşmede, ikili ticaret hacminin artırılması ve NATO kapsamındaki stratejik ortaklığa da vurgu yapıldı.


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