Dünya Türk kolonyasını kullanıyor
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Dünya Türk kolonyasını kullanıyor

Dünya Türk kolonyasını kullanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

DÜZCE (İHA) – Korona virüs salgını sonrasında vatandaşların kolonyaya olan ilgisi artınca, Düzce'de üretimlerini yoğunlaştıran fabrika 45 ülkeye kolonya ihraç ediyor.

DÜZCE (İHA) – Korona virüs salgını sonrasında vatandaşların kolonyaya olan ilgisi artınca, Düzce'de üretimlerini yoğunlaştıran fabrika 45 ülkeye kolonya ihraç ediyor.

Çoğu zaman dezenfektan olarak kullanılan kolonyalar, korona virüs sürecinin vazgeçilmezi oldu. Pandemi sürecini yoğun bir şekilde geçiren kolonya üreticileri, yüksek miktarlarda üretilen kolonyayı yurt dışına ihraç etmeye başladı. Düzce'de üretilerek bir çok ülkeye ihraç edilen kolonyaya ilgi gün geçtikçe artarken, kolonya fabrikasının üretim Müdürü Tuncay Yıldız, çalışmalarını hızla sürdüğünü ve kolonya ihtiyacının hızlandığını dile getirdi. Yıldız, "Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam etmektedir. Pandemide işlerimiz biraz yavaşlasa dahi ihracata yoğunluk verdik. Bu dönemlerde biraz işlerimiz düşse de ihracat hızlandığı için oraya çalışıyoruz. Vakaların artmasıyla kolonyaya artış oldu. İşerimiz biraz daha açıldı, şu anda iyi gidiyor bir sıkıntımız yok" dedi.

"45 ülkeye kolonya ihraç ediyoruz"

İhracattaki yoğunluğa değinen Tuncay Yıldız, 45 ülkeye kolonya gönderdiklerini, yakın zamanda ise Amerika'ya ürün gideceğinden bahsetti. Yıldız, "Şu anda 45 ülkeye ihracat yapıyoruz. En yakın tarihteki ihracımız ise Amerika'ya olacak. Onun haricinde Arap ülkelerine gidiyor. İngiltere, Almanya, Fransa, Mısır, Ürdün gibi ülkelere kolonya göndermeye devam ediyoruz. Düzce'den 45 ülkeye ihracat yapmaktayız" şeklinde konuştu.

"Dış ticarete kolonya gönderiyoruz"

Fabrikanın müdürü Nurettin Yılmaz ise pandemi sürecindeki yoğunluğa değinerek, şöyle konuştu:

"Pandemi süreci baya bir tempolu geçti. Biz de biraz yorulduk. İç piyasaya, büyük marketlere yüksek adetlerde mal çıkardık. Şu anda da devam ediyoruz. Yurt dışına açıldık ihracat yapıyoruz. Pandemi sürecinde iç piyasaya milletimize, tüm vatandaşlara kolonya yetiştirmeye çalıştık ve yetiştirdik. Bu konuda başarılı olduk. Şu anda da dış ticaret yapıyoruz. Güney Amerika'ya, Afrika ülkelerine yoğun olarak çalışıyoruz. Tabi yurt içine de devam ediyoruz. Türkiye'de kolonya ihtiyacı var ve hiç bitmeyecek. Vatandaşımız hiçbir sıkıntı yaşamayacak, biz yine ülkemizin isteği doğrultusunda vatandaşımıza kolonya yetiştiririz. Türkiye kolonyasız kalmaz" - DÜZCE

Dünya Türk kolonyasını kullanıyor
Dünya Türk kolonyasını kullanıyor
Dünya Türk kolonyasını kullanıyor
Dünya Türk kolonyasını kullanıyor
Dünya Türk kolonyasını kullanıyor
Dünya Türk kolonyasını kullanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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