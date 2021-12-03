Dünya Turizminin En İyi Kırsal Destinasyonu Türkiye'den Taraklı İlçemiz Oldu

SAKARYA (Habermetre) - Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nden Taraklı İlçemize Ödül

"Sakin şehirler" (Cittaslow) ağına üye doğa harikası Sakarya'mızın Taraklı ilçesi, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü 24. Genel Kurulu'nda, dünyanın en prestijli ödüllerinden 'Kırsal Turizm Destinasyonu' ödülünü kazanarak ülkemizin gururu oldu.

Turizmi; kırsal kalkınma, dönüşüm ve toplum refahı için pozitif bir güç haline getirme hedefiyle 2021 yılında "En İyi Turizm Kırsal Yerleşimleri ve Köyleri Girişimi" başlatan Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü, ülkemizden Taraklı ilçesini bu ödüle layık görürken, İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılan törende ülkemizi ve Taraklı ilçemizi temsilen ödülü, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve Taraklı Kaymakamı Halis Hacıismailoğlu aldı.

"75 Ülkeden 175 Başvuru"

75 ülkeden 175 başvuru içerisinden ödüle layık görülen destinasyonlar arasına girmeye hak kazanarak büyük bir başarıya imza atan Taraklı ilçemiz, yarışmada kırsal turizm destinasyonu ayırt edici doğal ve kültürel özellikleri, korunmuş geleneksel yaşam tarzı ile sürdürülebilir ve kapsayıcı kırsal ekonomik faaliyetlere ilişkin kapasitesi neticesinde bu unvanı taşımaya uygun bulundu.

Valiliğimiz ile Taraklı Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalar ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın değerlendirmeleri neticesinde 2021 yılı için iletilen başvurular arasına girmeyi başaran Taraklı İlçemiz, destinasyon olarak bağımsız ve uluslararası bir değerlendirme kurulunun titiz çalışmaları neticesinde söz konusu ödülü almaya hak kazandı.

"Geleneksel Faaliyetler Ön Planda Tutuldu"

Üye devletlerin en fazla 15 bin nüfuslu, tarım, ormancılık, hayvancılık ve balıkçılık gibi geleneksel faaliyetlerin yürütüldüğü, geleneksel yaşam tarzını ve değerlerini sürdüren, bu yönde turizm vizyonuna sahip gelişmekte olan en fazla 3 adet destinasyon ile başvuruda bulunduğu yarışmanın değerlendirme sürecinde; kültürel ve doğal kaynaklar, kültürel kaynakların tanıtımı ve korunması, ekonomik sürdürülebilirlik, sosyal sürdürülebilirlik, çevresel sürdürülebilirlik, turizm potansiyeli ve kalkınma ile değer zinciri entegrasyonu, yönetişim ve turizmin önceliklendirilmesi, altyapı, sağlık ve güvenlik başlıkları dikkate alındı.

"Sakarya Her Alanda Emin Adımlarla İlerliyor"

Muhteşem güzellikleri ile adeta bir yeryüzü cenneti hüviyetinde olan Sakarya'mızın her yerinde ayrı bir değerin bulunduğunu ve çok önemli turizm potansiyeline sahip olduğunu ifade eden Vali Çetin Oktay Kaldırım, "Sakarya'mız, doğa ve kültür turizminde dünyada önemli bir destinasyon olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Yalnızca ülkemizde değil dünyada da Sakarya'nın sahip olduğu bu potansiyelin farkına varılması için şehrin tüm aktörleri ile birlikte önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bunun bir sonucu olarak da Taraklı ilçemizin, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından kırsal turizm destinasyonu ödülüne layık görülerek dünyanın önemli unvanlarından birisine sahip olması, şehrimiz adına çok büyük bir kazançtır. İşte sahip olduğumuz bu önemli potansiyelin devamı ve sürdürülebilirliği, artık daha fazla önem arz etmektedir. Tüm alanlarda Sakarya'nın adından daha fazla söz ettirmesi için, önemli projeleri hayata geçirme gayretimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

"Süreci Doğru Değerlendirmeliyiz"

Pandemi sürecinin de etkisiyle insanların artık sahillerden, kalabalık mekanlardan, kitle turizminden uzaklaştıklarını, doğaya, sağlıklı mekanlara ve daha izole alanlara yöneldiklerini dile getiren Vali Kaldırım, "Bu yeni trendler ile birlikte doğaya saygılı yeni nesil turizm konseptiyle Sakarya'mızı doğa ve kültür turizminin yanı sıra; Macera, Spor, Kongre, Agro ve Eko Köyler, Gastronomi, Sağlık Turizmi, Alternatif Turizm, Karavan ve Camping, Kış Turizmi, Glamping ve Tiny House gibi alanlarda dünya ölçeğinde önemli bir merkez yapmaya kararlıyız ve bu vizyon doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye ifade etti.

"Ülkemize ve İlimize Hayırlı Olsun"

Ülkemizden ve dünyadan herkesi İlimize ve kırsal turizm destinasyonu ödülüne layık görülen Taraklı ilçemize beklediklerini ifade ederek bu önemli ve prestijli unvanın Sakarya'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını dileyen Vali Çetin Oktay Kaldırım, doğa, kültür ve tarih kokan Taraklı ilçemizin bu unvanı almasında önemli destekleri ve yoğun gayretleri bulunan Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a, Bakan Yardımcımız Sayın Özgül Özkan Yavuz'a ve Valiliğimiz koordinasyonunda güzel çalışmalar yapan Taraklı Kaymakamımız, Taraklı Belediye Başkanımız ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze teşekkür ettiğini de sözlerine ekledi.

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