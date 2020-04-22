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Türkiye, İtalya, Ekonomi

Dünya turizmine büyük fatura

Normal şartlarda doluluk oranları yüzde 70 ile 100 arasında seyreden dünyanın en büyük şehirlerindeki otel dolulukları bu yıl mart ayında beklendiği gibi dibe vurdu.

22.04.2020 11:14 | Son Güncelleme: 22.04.2020 11:15
Dünya turizmine büyük fatura

Normal şartlarda doluluk oranları yüzde 70 ile 100 arasında seyreden dünyanın en büyük şehirlerindeki otel dolulukları bu yıl mart ayında beklendiği gibi dibe vurdu. En fazla düşüşü İtalya yaşarken, Türkiye'nin Mart 2020 otel dolulukları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55.2 azalarak yüzde 28.6 oldu.

Koronavirüs salgını global genelinde turizm faaliyetlerini durma noktasına getirirken, salgın dolayısıyla dünya otellerinin doluluklarında da beklendiği gibi büyük düşüş yaşandı. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), dünya çapında veri ve analiz şirketi STR'nin Mart 2020'ye ilişkin verilerinden hareketle, salgının konaklama sektörüne etkilerini inceledi. TÜROB'un araştırmasına göre, mart ayında normal şartlarda doluluk oranları yüzde 70 ile 100 arasında seyreden dünyanın en büyük şehirlerinde yer alan otellerin doluluk oranları, bu yıl mart ayında yüzde 10-20'lere kadar geriledi.

Avrupa'da son 80 yılın en kötüsü

Özellikle Avrupa'da mart 2020'de doluluklar yüzde 26.3'lık ortalama ile 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Geçen yılın mart ayında Avrupa doluluk ortalaması yüzde 68.5 olmuştu. Buna göre mart 2020'de Avrupa'da doluluklar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61.6 geriledi.

Mart 2020'de ortalama oda fiyatlarındaki düşüş geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.5'te kaldı ve 92.9 euro oldu. Ancak çok daha önemli bir kriter olarak kabul edilen toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirleri ifade eden RevPAR, yüzde 65.6 gibi çok yüksek oranda düşerek 24.3 euroya kadar geriledi.

İtalya adeta çöktü

Avrupa ülkeleri arasında mart ayı içerisinde, doluluk oranlarında, en büyük düşüş oranını yüzde 90.8 ile dünyanın en iddialı turizm ülkelerinden İtalya yaşadı. İtalya'nın Mart 2020 doluluk oranı yüzde 6.2 oldu. İtalya'nın Milano kenti de mart 2020'de doluluk oranlarında yüzde 94.5 ile en büyük düşüşü yaşayan destinasyon oldu. Milano'da doluluk oranı yüzde 4 olarak gerçekleşti. Araştırmada yer alan şehirler arasında dünya genelinde en fazla doluluk oranı yüzde 48.5 ile Sydney'de görülürken, sosyal izolasyon konusunda nispeten daha az tedbir aldığı gözlenen ABD'nin Los Angeles kentinde bu oran yüzde 42.5 oldu. Koronavirüs salgının en ağır etkilerinin yaşandığı New York'ta ise bu oran yüzde 34.5 olarak gerçekleşti. Çin'in başkenti Beijing'de ise yüzde 16.4 oldu. Ülke bazında Avrupa'da mart 2020'nin en yüksek doluluk oranı ise yüzde 36.5 ile İngiltere'ye ait.

Türkiye'nin durumu

Türkiye'nin mart 2020 otel dolulukları, 2019 yılının aynı dönemine yüzde 55.2 azalarak, yüzde 28.6 olarak kaydedildi. Mart 2019'da bu oran yüzde 63.8 olmuştu. İstanbul'un mart 2019'da 72.1 olan doluluk oranı, mart 2020'de yüzde 59.8 azalarak yüzde 29 olarak ölçüldü. Mart 2020'de ortalama günlük satılan oda bedeli (ADR) 65.8 euro ile mart 2019'a göre yüzde 14.2 düştü. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise (RevPAR) geçen yıla oranla yüzde 65.5 oranında düşüş yaşandı ve 19.1 euro oldu.

Antalya'da mart 2020 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 49.4 azalarak yüzde 29 oldu. Antalya'da ortalama günlük satılan oda bedeli 39.0 euro ile mart 2019'a göre yüzde 18 geriledi. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 58.5 düşüş yaşandı ve 11.3 euro olarak ölçüldü.

Bazı dünya şehirlerinde doluluk oranları ve geçen yıla göre değişim şöyle sıralandı;

Sydney yüzde 48.5 değişim yüzde -44.4)

Los Angeles yüzde 42.5 (değişim yüzde -48.0)

Manchester yüzde 38.6 (değişim yüzde -49.1)

Dubai yüzde 37.5 (değişim yüzde -54.7)

New York yüzde 34.5 (değişim yüzde -58.9)

Toronto yüzde 33.9 (değişim yüzde -52.0)

Moskova yüzde 33.3 (değişim yüzde -50.6)

Londra yüzde 32.7 (değişim yüzde -60.0)

Buenos Aires yüzde 29.6 (değişim yüzde -59.0)

İstanbul yüzde 29.0 (değişim yüzde -59.8)

Tokyo yüzde 25.5 (değişim yüzde -71.4)

Amsterdam yüzde 26.1 (değişim yüzde -67.8)

Hong Kong yüzde 25.2 (değişim yüzde -71.8)

Berlin yüzde 24.7 (değişim yüzde -67.9)

Lizbon yüzde 23.5 (değişim yüzde -69.2)

Madrid yüzde 21.2 (değişim yüzde -73.0)

Barcelona yüzde 20.0 (değişim yüzde -73.5)

Paris yüzde 19.5 (değişim yüzde -73.8)

Prag yüzde 17.0 (değişim yüzde -77.4)

Beijing yüzde 16.4 (değişim yüzde -78.7)

Atina yüzde 14.0 (değişim yüzde -77.6)

Roma yüzde 6.6 (değişim yüzde -90.5)

Milano yüzde 4.0 (değişim yüzde -94.5) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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