Dünya Turizm Forumu başladı
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Dünya Turizm Forumu başladı

Dünya Turizm Forumu başladı
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, şu anda dünya ticaretinde lojistikte ciddi talep yoğunluğunun olduğunu belirterek, "Aynı beklentinin turizmde de olacağını, çok uzun süredir evlerde kapalı kalan insanların ciddi bir şekilde turizm hareketliliği getireceğini görüyoruz.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, şu anda dünya ticaretinde lojistikte ciddi talep yoğunluğunun olduğunu belirterek, "Aynı beklentinin turizmde de olacağını, çok uzun süredir evlerde kapalı kalan insanların ciddi bir şekilde turizm hareketliliği getireceğini görüyoruz. Bu dönem aşının sağlanması ve ortamın iyileşmesiyle hızlı şekilde toparlayacağımız bir dönem olacak." dedi.

Gülle, Bodrum'da gerçekleştirilen Dünya Turizm Forumu'nda yaptığı konuşmada, yeni normal döneme ilk adımın atıldığı bugünlerde forumda bir araya gelmekten dolayı memnuniyet duyduğunu belirtti.

Salgın sürecinin dünyada çok ciddi etkiler bıraktığını ifade eden Gülle, üretim ve ihracatın kesintisiz devam etmesi adına ciddi gayretler gösterildiğini söyledi.

Gülle, aşı sürecinin iyi yönetildiği bir ortamda aşılamanın daha da yaygınlaşarak dünyanın yeni normal dönemine hızlı şekilde gireceğini ve daha da iyi sonuçların olacağını tahmin ettiklerini aktararak, bundan sonraki sürecin, öncelikleri, projeleri, yaşam şekillerini, standartları değiştirecek bir dönem olacağını dile getirdi.

Bu süreçten en çok hizmet sektörlerinin etkilendiğini anlatan Gülle, "Onların da bu yeni normalleşme dönemine hızlı şekilde rehabilite olarak tekrar eski günlerine gelmesi önemli. Bu nedenle Bodrum'da bu zirvenin yapılması, mesajın buradan veriliyor olması önemli. Bodrum Türkiye'nin turizmde gözbebeği bir mekanımız. Hem içeriden hem de yurt dışından turistlerin tercih ettiği bir mekan. Burada global turizm zirvesinin yapılması önemli." diye konuştu.

"Mal ihracatında önemli bir toparlanma sağlandı"

Gülle, mal ihracatının yerli ve milli üretimin değeri olduğunu, hizmet ihracatının da yerli ve milli güzelliklerin değere dönüşmesi anlamına geldiğini belirterek, her ikisinin de döviz kazandırıcı faaliyetler anlamında beraberinde birçok sektörü taşıdığını kaydetti.

Bir, iki ay haricinde üretim ve ihracatın zirvede tutulduğunu ifade eden Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hizmet ihracatının çok etkilendiği bir süreç yönetimi oldu. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü verilerine göre, 2020 yılında uluslararası turizm hareketleri yüzde 74 daraldı. Uluslararası turizm gelirlerindeki kayıp ise 2009 finansal krizinde yaşanan kayıptan 11 kat daha fazla. Ancak inanıyoruz ki bacasız sanayimiz, hizmet ihracatının dinamosu olan turizm sektörümüz, salgın sürecinde elde edilen tüm tecrübe ve kazanımlarla bizleri güvenilir yarınlara daha hızlı şekilde taşıyacak."

Gülle, TİM olarak 27 sektörü temsil ettiklerini anımsatarak, mal ihracatında önemli bir toparlanmanın sağlandığını, yıl sonunda 200 milyar doların üzerinde toplam ihracat rakamının yakalanacağını vurguladı.

Salgın sürecinin herkeste ciddi beklentiler oluşturduğuna işaret eden Gülle, "Şu anda dünya ticaretinde lojistikte ciddi talep yoğunluğu var. Aynı beklentinin turizmde de olacağını, çok uzun süredir evlerde kapalı kalan insanların ciddi bir şekilde turizm hareketliliği getireceğini görüyoruz. Bu dönem aşının sağlanması ve ortamın iyileşmesiyle hızlı şekilde toparlayacağımız bir dönem olacak." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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