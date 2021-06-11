Dünya Turizm Forumu

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, "Güvenlik taraması yapıyorduk, şimdi sağlık taraması da yapıyoruz.

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, "Güvenlik taraması yapıyorduk, şimdi sağlık taraması da yapıyoruz. Bu havaalanlarında önemli bir unsur. Havaalanları Kovid-19 açısından güvenli ve sağlıklı yerler." dedi.

Şener, Bodrum'da gerçekleştirilen Dünya Turizm Forumu kapsamındaki Avrupa'da Ulaşım ve Seyahat Sektörü panelinde yaptığı konuşmada, turizm sektörü için seyahat kısıtlamalarının çok önemli olduğunu belirtti.

2019 yılı referans olarak alındığında Türkiye'nin 51 milyon yolcuya ev sahipliği yaptığını ifade eden Şener, bunun 6 milyonunun yurt dışında yaşayan Türklerden, 45 milyonunun ise yabancılardan oluştuğunu, bunların da 35 milyonunun hava yoluyla geldiğini söyledi.

Şener, Avrupa'dan çok sayıda turistin Türkiye'de ağırlandığını, ihracatın yüzde 57'sinin Avrupa'ya gerçekleştirildiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak AB üyesi değiliz ama bir nevi Avrupa'nın her yerindeyiz. Seyahat kısıtlarıyla alakalı bakıldığında bilim, iktisat ve siyaset komiteleri kendilerini aynı noktaya hizalayamadı. Eğer aynı noktada kendilerini hizalayabilselerdi aşı pasaportu, seyahat kısıtlamalarıyla ilgili standartlarda çevrim içi bir sistemimiz olurdu. AB'nin kuralları ve uygulamalarıyla, regülasyonlarıyla kendimizi uyumlu hale getirmek durumundayız."

"Aşı pasaportlarında ayrımcılığın olmaması gerekiyor"

Şener, havaalanlarında biri havacılık, diğeri havacılık dışı olmak üzere iki tür gelir elde ettiklerini belirterek, havacılık dışı gelirlerin yolcu davranışlarıyla şekillendiğini, salgın sonrası yolcu davranışlarını anlamaya çalıştıklarını söyledi.

Havaalanlarının değişikliklere kolay adapte olabildiğini ifade eden Şener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güvenlik taraması yapıyorduk, şimdi sağlık taraması da yapıyoruz. Bu havaalanlarında önemli bir unsur. Yolcular da bunu seviyor. Pratik olarak dijitalleşmenin uygulanmasını görüyoruz. Biz aslında kaosu yönetiyoruz. Her gün 100 bin insan gelip geçiyor ve her defasında farklı kişiler oluyor. Havaalanları Kovid-19 açısından güvenli ve sağlıklı yerler. Geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığımız bir strateji belirledi, Güvenli Turizm Sertifikası çıkardı. Bütün hava yolları, oteller, restoranlar buna dahil oldu. Bu çok önemliydi."

Şener, Türkiye'nin altyapısının güçlü olduğunu vurgulayarak, "Turizm ve seyahat kısıtlamaları Türkiye için son derece önemli. Aşı pasaportlarında ayrımcılığın olmaması gerekiyor. Bilim, ekonomi ve politikanın birbirine paralel gitmesi gerekiyor. İyi günler önümüzde." dedi.

Avrupa Parlamentosu Seyahat ve Ulaştırma Komisyonu Üyesi Josianne Cutajar, Kovid-19 sertifikası kavramının önemine işaret ederek, tamamen veri mahremiyetinin korunarak yapılması gerektiğini vurguladı.

Avrupa Parlamentosu Seyahat ve Ulaştırma Komisyonu Üyesi Petar Vitanov ise Türkiye'nin turizm sektörünün yüksek kalitede hizmet veren bir sektör olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt