Dünya Turizm Forumu

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün (UNWTO) Eski Genel Sekreteri ve Dünya Turizm Forumu Enstitüsü Genel Sekreteri Talep Rifai, "Hem aşılama hem de test sonuçlarının tek bir pasaportta gösterildiği hibrit bir sistem oluşturulabilir.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün (UNWTO) Eski Genel Sekreteri ve Dünya Turizm Forumu Enstitüsü Genel Sekreteri Talep Rifai, "Hem aşılama hem de test sonuçlarının tek bir pasaportta gösterildiği hibrit bir sistem oluşturulabilir. Bütün ülkelerde geçerli olacak uluslararası çapta kabul görmüş bir sistemin oluşturulması önemli. Bunun için uluslararası dünya liderlerinin bir araya gelerek karar vermesi gerekiyor." dedi.

Rifai, Bodrum'da gerçekleştirilen Dünya Turizm Forumu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çok sevdiği bir ülke olduğunu belirtti.

Çevresel sürdürülebilirlik kadar ekonomik sürdürülebilirliğin önemli olduğunu vurgulayan Rifai, "Çevreyi iyileştirmek için adımlar atmamız gerekiyor. Sürdürülebilirlik büyüme ve ilerleme karşıtı değildir. Karbon emisyonlarının yüzde 75'i şehirlerden çıkıyor, dünya nüfusunun yarısından fazlasının 2030'a kadar şehirlerde yaşayacağı tahmin ediliyor ve karbon emisyonunun artacağı görülüyor. Hayatı devam ettirmek için şehirlerin değişmesi gerekiyor." diye konuştu.

Rifai, seyahat ve turizm sektörü salgından en çok etkilenen sektörler olduğunu, her hükümetin kendi ülkesi için elinden geleni yaptığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye hükümeti ve kendi ülkem Ürdün hükümetine baktığımızda gerçekten güzel işler çıkardığını görüyorum. Ülkeler kendi coğrafyalarına, komşularına odaklanıyor daha sonra uluslararası sulara açılıyor. Turizm sektöründe asgari bazı prosedürler üzerinde hemfikir olmamız gerekiyor. Bu standartları uluslararası seviyeye aktarmamız gerekiyor. Daha uyumlulaştırılmış ve daha eşitlikçi bir sisteme ihtiyacımız var. Her ülke kendi başına hareket ediyor ama tabii ülkeler birbirine muhtaç. Özellikle seyahat söz konusu olduğunda ülkeleri münferit düşünemeyiz."

Aşılama bu hızda giderse 5 sene içerisinde dünya nüfusunun yüzde 70'inden azının aşılanmış olacağını belirten Rifai, "Bütün dünya tek bir sistem altında seyahate hazır olmadan, seyahat ve turizm sektörü açılamayacak. Sadece aşılama sistemlerine güvenmek yetmeyecektir. Daha farklı tedbirler ortaya çıkarmamız gerekiyor." dedi.

"Uluslararası çapta kabul görmüş bir sistem oluşturulmalı"

Rifai, yoksul ülkeler ve nüfusunun çoğunu aşılayamayan ülkelerin olduğunu aktararak, "Bunun siyasi bir oyuna dönüşmesine izin vermememiz gerekiyor. 'Aşılanmayan giremez, aşılananlar girebilir' gibi bir sisteme dönüşmemesini sağlamamız lazım. Aksi takdirde dünya tamamen kaybeder. Aşılanmış destinasyondan aşılanmamış destinasyonlara seyahat etmek ya da tam tersi için seyahat engeli konulursa turizm sektörü sekteye uğrayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Hem aşılama hem de test sonuçlarının tek bir pasaportta gösterildiği hibrit bir sistem oluşturulabileceğini anlatan Rifai, bütün ülkelerde geçerli olacak uluslararası çapta kabul görmüş bir sistemin oluşturulmasının önemli olduğunu, bunun için uluslararası dünya liderlerinin bir araya gelerek karar vermesi gerektiğini vurguladı.

Rifai, turizmde komşular arası rekabetin olmaması gerektiğini ifade ederek, "Komşum için iyi olan benim için de iyi olacaktır." dedi.

Yabancılar için sigorta poliçelerinin düzenlenebileceğini aktaran Rifai, Çince'de kriz ve fırsatın tek bir kelime ile ifade edildiğini, bu sürecin fırsat olabileceğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt