Dünya turizm devlerinden, Kirman Hotels'e 4 ödül
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Dünya turizm devlerinden, Kirman Hotels'e 4 ödül

26.01.2021 12:30 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:34
Dünya turizm devlerinden, Kirman Hotels'e 4 ödül

Kirman Hotels, TUI'den 3 TUI Global Awards ve ITS'ten bir "Red Star" ödülü aldı.

Kirman Hotels bünyesinde bulunan Kirman Leodikya Resort ITS Red Star Award ve TUI Global Hotel Awards ödüllerini alırken,  Kirman Sidera ve Kirman Arycanda, TUI Global Hotel Awards ödülünü almaya hak kazandı.

Aldıkları ödüller hakkında bir açıklama yapan Kirman Group Genel Müdürü Şükrü Çelik, "Değerli misafirlerimizin memnuniyeti sayesinde TUI tarafından TUI HOLLY 2020 ve ITS Tarafından RED STAR  ödülüne layık görüldük. Başta yönetim kurulumuz olmak üzere otel müdürlerimize, departman müdürlerimize ve emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür eder, ödüllerimizin ülke turizmimize hayırlı olmasını temenni ederiz" dedi.

Kaynak: Tourism Today

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