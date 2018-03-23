Samsun Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Muhammet Ali Oruç, 2-3 haftadan uzun süre öksüren kişilerin en kısa sürede doktora başvurmasının verem hastalığının erken tanısında önem taşıdığını bildirdi.

Oruç, Dünya Tüberküloz Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, asırlar boyunca milyonlarca insanın bu hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü Küresel Tüberküloz Raporu'ndaki verilere göre, dünyada her yıl yaklaşık 10,4 milyon yeni verem hastasının ortaya çıktığını, 1,4 milyon hastanın da bu sebeple öldüğünün bilindiğini aktaran Oruç, Türkiye'de ise son 10 yılda istikrarlı şekilde hasta sayısının azaldığına dikkati çekti.

Oruç, 2015 yılında Türkiye'de tedavi gören hastalarda tedavi başarısının yüzde 85,3 Samsun'da ise bu yüzdenin 90,5 olduğuna vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"Hasta kişilerin öksürmesi, hapşırması, konuşması sırasında oluşan damlacıklar içinde havaya atılır. Alınan basiller kişiyi hastalandırmaksızın vücutta yıllarca uyur durumda kalabilir ve vücut direncinin düştüğü anda hastalık gelişebilir. Verem mikrobu, güneş görmeyen ortamlarda havada uzun süre canlı kalabilir. Bu nedenle insanların toplu olarak yaşadığı, havalanması yetersiz, güneş girmeyen ortamlar bulaşma için en riskli ortamlardır. Bir bulaştırıcı hastanın yılda ortalama 10 kişiyi enfekte ettiği kabul edilmektedir."

En sık akciğerlerde görülen hastalıkta 2-3 haftadan uzun süren ve tedaviye cevap vermeyen öksürük, balgam çıkarma, balgamda kan görülmesi, ateş, gece terlemesi, yorgunluk, halsizlik, kilo kaybı, iştahsızlık, nefes darlığı, göğüs ve sırt ağrısı şikayetleri görüldüğünü anlatan Oruç, şunları kaydetti:

"Erken tanı için 2-3 haftadan uzun süre öksürüğü olan kişilerin en kısa sürede göğüs hastalıkları polikliniğine, verem savaş dispanserine veya aile hekimine başvurmaları gerekir.



Etkili tedavi için Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT) gereklidir. DGT, tüberküloz hastalarının tüm tedavi süresince ilaçlarının her dozunu denetleyen bir sorumlu veya görevli gözetiminde içmesi ve bu durumun kaydedilmesi esasına dayanan bir tedavi şeklidir.

Tüberküloz, solunum yolu ile bulaşan bir hastalık olduğundan yayılımını önlemek amacıyla halkın eğitilmesi de çok önemlidir. Topluma ulaşma konusunda sağlık kuruluşları ile basın yayın organlarının da bizlerle bizlere destek olması, verem savaşında başarıya ulaşmada çok daha etkili olacaktır."