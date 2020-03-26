DÜNYA TİYATRO GÜNÜ'NDE ŞEHİR TİYATROLARI EVLERE KONUK OLUYOR
Koronavirüs salgını nedeniyle etkinliklerini durduran İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü için iki oyununu internet sitesi üzerinden sanatseverlerle buluşturacak.
'Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla, ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında maalesef bizler de geçici olarak bir süredir etkinliklerimizi durdurmuş bulunmaktayız. Ancak kültür-sanat hizmetlerimizi sanatseverlere online ulaştırmak için çalışmalarımız sürüyor. Eğitimlerine bir süre ara verilen çocuklarımız ve yetişkinler için 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde perdeleri kapatmıyoruz. İBB Şehir Tiyatroları'nın daha önce sahnelediği bir çocuk ve bir yetişkin oyununu, httpskultursanat.istanbul adresinden sanatseverlerle buluşturuyoruz. Sağlık ve sanat dolu, günlerde görüşmek dileğiyle.
- İstanbul
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Kaynak: DHA