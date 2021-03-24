Dünya Tiyatro Günü'nde 23 oyun Sosyo'da tiyatroseverlerle buluşacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Dünya Tiyatro Günü'nde 23 oyun Sosyo'da tiyatroseverlerle buluşacak

24.03.2021 16:43 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:54
Dünya Tiyatro Günü'nde 23 oyun Sosyo'da tiyatroseverlerle buluşacak

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir kapalı olan tiyatro perdeleri, çevrim içi etkinlik platformu Sosyo'da açılacak.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir kapalı olan tiyatro perdeleri, çevrim içi etkinlik platformu Sosyo'da açılacak.

27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında toplam 23 yetişkin ve çocuk oyunu, 27-28 Mart'ta Sosyo app ve Sosyo web'de çevrim içi olarak yayınlanacak.

27 Mart'ta çocuk oyunları "Bulutlar Ülkesi", "Fareli Köyün Kavalcısı", "Hayal Panayırı", "Kaplumbağa ile Tavşan", "Masal Diyarından Günümüze", "Çizmeli Kedi", "Pinokyo", "Şeker Pan'ın Maceraları" ve "Bir Kümes Müzikali", minik seyircilerin beğenisine sunulacak.

Aynı gün yetişkin oyunlarından "Agorafobia", "Son Senfoni" ve "Seni Unutmak İstemedim ki", tiyatroseverlerle buluşacak.

28 Mart'ta ise "Oduncu Kızı", "Oyun Ormanı", "Sebzeler Ülkesi", "Sirk Kedisi", "Küçük Pandalar", "Vızvız Arı Bazi", "Kül Kedisi Masalı", "Yere Düşen Elma", "Pamuk Prenses ve 7 Cüceler" adlı çocuk oyunlarının yanı sıra "Anorma" ve "Can Erik" izlenebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Pervin Buldan Erkan Kandemir Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Guy Ritchie Hande Erçel Merve Dizdar Berrak Tüzünataç
Spor Mesut Özil Fatih Terim Caner Erkin Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dünya Tiyatro Günü'nde 23 oyun Sosyo'da tiyatroseverlerle buluşacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 16:56:16. #1.14#
title