Dünya Tiyatro Günü'nde 23 oyun online tiyatroseverlerle buluşacak
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Dünya Tiyatro Günü'nde 23 oyun online tiyatroseverlerle buluşacak

24.03.2021 18:43 | Son Güncelleme: 24.03.2021 18:58
Dünya Tiyatro Günü'nde 23 oyun online tiyatroseverlerle buluşacak

27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında 23 oyun online olarak tiyatroseverle buluşacak.

27 Mart  Dünya Tiyatro Günü kapsamında 23 oyun online olarak tiyatroseverle buluşacak.

Pandemi nedeniyle uzun süredir kapalı olan tiyatro perdeleri, Türkiye'nin ilk online biletli etkinlik platformunda açılıyor. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü kapsamında 23 yetişkin ve çocuk oyunu, 27-28 Mart tarihlerinde Sosyo'da online olarak yayınlanacak. Tüm oyunları izleme imkanı sunan kombine biletler 30 liradan, tek oyun biletleri ise 10 liradan satışa çıktı.

Tiyatroseverle buluşacak oyunların programı şöyle:

27 Mart Cumartesi09.00 - Bulutlar Ülkesi (Çocuk oyunu)10.00 - Fareli Köyün Kavalcısı11.00 - Hayal Panayırı 12.00 - Kaplumbağa ile Tavşan13.00 - Masal Diyarından Günümüze14.00 - Çizmeli Kedi15.00 - Pinokyo16.00 - Şeker Pan'ın Maceraları17.00 - Bir Kümes Müzikali18.30 - Agorafobia (Yetişkin)19.30 - Son Senfoni (Yetişkin)20.30 - Seni Unutmak İstemedim ki (Yetişkin)

28 Mart Pazar 09.00 - Oduncu Kızı10.00 - Oyun Ormanı11.00 - Sebzeler Ülkesi12.00 - Sirk Kedisi13.00 - Küçük Pandalar14.00 - Vızvız Arı Bazi15.00 - Kül Kedisi Masalı16.00 - Yere Düşen Elma17.00 - Pamuk Prenses ve 7 Cüceler18.30 - Anormal (Yetişkin)

20.30 - Can Erik (Yetişkin)


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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