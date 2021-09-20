Dünya Temizlik Gününde Çöp Toplama Etkinliği

Dünya Temizlik Günü, tüm dünya ve ülkede olduğu gibi Çanakkale'de de düzenlenen bir dizi etkinlik ile kutlandı.

18 Eylül 2021 Cumartesi günü Dünya Temizlik günü etkinlikleri kapsamında ilk olarak Barbaros Mahallesi'nde bulunan 75. Yıl Parkı'nda çöp toplama etkinliği gerçekleştirildi. Vali İlhami Aktaş ve Belediye Başkan Yardımcısı M. İrfan Mutluay'ın yanı sıra Çanakkale 1915 İzcilik Gençlik Spor Kulübü, Koza Gençlik Derneği, Topluma Destek Derneği, Çanakkale Genç Kızılay, Çanakkale Kızılay İl Temsilciliği, Çanakkale Bisiklet Platformu, Çanakkale Leo Kulübü ve Gençlik Merkezi Gönüllülerinin katılımı ile gerçekleştirilen etkinlikte, park alanına atılan gelişi güzel atıklar toplandı.

Dünya Temizlik Günü etkinlikleri, Çanakkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Yaş Sebze ve Meyve Hali yanında yer alan yeşil alanda gerçekleştirilen çöp toplama etkinliği ile devam etti. Temiz çevre bilincinin oluşturulması ve bu konuda farkındalık yaratmak amacı ile düzenlenen etkinliğe; Belediye Başkan Yardımcısı M. İrfan Mutluay, Temizlik İşleri Müdürü Aysun Kavcar ve SUEZ Çanakkale RR Atık Hizmetleri A. Ş Genel Müdürü Metin Suadiyeli katılım gösterdi.

Başkan Yardımcısı Mutluay, belediye personelleri ve gönüllüler ile birlikte yeşil alana gelişi güzel atılan çeşitli atıkları toplayarak alanı temizledi.

20. 09. 2021 17: 10

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