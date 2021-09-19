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Dünya temizlik gününde Ayvalık'tan anlamlı mesaj

İhlas Haber Ajansı / Suat Salgın - Haberler | Yerel

Dünya temizlik gününde Ayvalık'tan anlamlı mesaj "Çöp benim değil ama Ayvalık benim" Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Dünya Temizlik Günü dolayısıyla Ayvalık Belediyesi, Kent Konseyi ve TEMA'nın öncülüğünde "Çöp Benim Değil Ama Ayvalık Benim" sloganıyla Talatpaşa Caddesi'nde...

Dünya temizlik gününde Ayvalık'tan anlamlı mesaj

"Çöp benim değil ama Ayvalık benim"

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Dünya Temizlik Günü dolayısıyla Ayvalık Belediyesi, Kent Konseyi ve TEMA'nın öncülüğünde "Çöp Benim Değil Ama Ayvalık Benim" sloganıyla Talatpaşa Caddesi'nde farkındalık organizasyonu yapıldı.

Caddede iki gün boyunca izmaritler toplanmayarak, yaşanan kirlilik göz önüne serildikten sonra Belediye Başkanı Mesut Ergin'in de katılımıyla caddede temizlik çalışması yapıldı.

Talatpaşa Caddesi'ndeki temizlik çalışmalarında Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'i; Ayvalık Kent Konseyi Başkanı Halil Coşkun, TEMA Ayvalık Şubesi Başkanı Haluk Aysu'nun yanı sıra birim amirleri, siyasi parti, STK temsilcileri ve çevreci gönüllüler yalnız bırakmadı.

Talatpaşa Caddesi'nde farkındalık oluşturmak amacıyla sigara izmaritlerinin temizliğine katılan Başkan Ergin, "Ayvalık Belediyesi olarak temizlik konusunda son derece hassas çalışıyoruz. Çevreye duyarlı vatandaşlarımız da bu organizasyonda bizlere yardımcı oldu. Bir sigara izmariti yarım ton suyumuzu kirletmektedir ve dünyamız kül tablası değildir. Çevremizi kirletmeme bilincine sahip olduğumuzda gelecek nesillere yeşil, sağlıklı, daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak için çalışmalarımız devam edecektir" dedi.

Dünya temizlik gününde Ayvalık'tan anlamlı mesaj

Dünya temizlik gününde Ayvalık'tan anlamlı mesaj

Dünya temizlik gününde Ayvalık'tan anlamlı mesaj

Dünya temizlik gününde Ayvalık'tan anlamlı mesaj
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