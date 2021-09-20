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Dünya Temizlik Günü'nde Farkındalık Programıyla Kale Yolu'nda Buluştuk

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Dünya Temizlik Günü'nde Farkındalık Programıyla Kale Yolu'nda Buluştuk

18 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla çevre kirliliği ve gereksiz plastik tüketimi konusuna dikkat çekmek amacıyla Kale bölgesinde vatandaşlarımızın katılımı ile çevre temizlik etkinliği gerçekleştirdik.

18 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla çevre kirliliği ve gereksiz plastik tüketimi konusuna dikkat çekmek amacıyla Kale bölgesinde vatandaşlarımızın katılımı ile çevre temizlik etkinliği gerçekleştirdik. Etkinliğimize katılan duyarlı hemşehrilerimize teşekkür ederiz.

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Haber: Dünya Temizlik Günü'nde Farkındalık Programıyla Kale Yolu'nda Buluştuk - Haberler
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