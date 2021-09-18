Dünya Temizlik Günü'nde Çiftalan Ormanı'ndaki çöpler toplandı

Dünya Temizlik Günü'nde, çevre gönüllüsü vatandaşlar ve öğrenciler, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in katılımıyla Çiftalan Ormanı'ndaki çöpleri topladı. Etkinlik sonunda ormanlık alandan torbalarca atık çıktı.

18 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla Eyüpsultan Belediyesi, Çiftalan Ormanı'ndaki çöplerin toplanması için bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte 'Bakarsan Bağ, Bakmazsan Dağ Olur' atasözünü hatırlatan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Bu gün topladığımız çöpler gökten uçakla atılmadı, hayvanlar da getirmedi. Bu ormanlık alan temiz bir şekilde biz kullanalım diye yapılmış. Burayı kullanıp temiz bir şekilde bırakmak bizim elimizde. Geleceği kurtaralım derdindeyiz. Bu etkinliğe çocuklarımızı da davet ettim ki temizlik bilincini kazansınlar. Bu işi onların duyarlılığıyla başaracağız. Temiz bir çevre için hepinizin yardımını bekliyorum" dedi.

"YERYÜZÜNÜ BİZDEN SONRA KULLANILMAYACAK GİBİ TÜKETİYORUZ"

Köken, "Yeryüzü bizim, bizden sonra da kullanacaklar. Bizden sonra kullanılmayacak gibi tüketiyoruz. Bölgenin sahil kesimine plaj yaptık. Bu gölge daha rahat kullanılır hale geliyor. Buraları temiz tutalım ki insanlar daha çok kullanabilsin, derdimiz bu. Hepinizi etkinliğe katıldığınız için tebrik ediyorum" diye konuştu.

Gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak ve doğal mirası korumak için etkinliğe katılan yaklaşık 300 çevre gönüllüsüne tişört ve şapka hediye edildi, çeşitli ikramlar yapıldı.