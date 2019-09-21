Dünya Temizlik Günü - ADANA

21.09.2019 20:42

Adana Doğa Sporları Topluluğu (ADOST), Kamp Adana Doğa Sporları Grubu ve Adana Genç Liderler ve Girişimciler Derneği üyeleri, 21 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla Belemedik Tabiat Parkında çöp topladı, temizlik yaptı.

Pozantı ilçesindeki parkta bir araya gelen üyeler ve vatandaşlar, çevredeki kağıt, plastik, metal ve şişeler gibi atıkları temizledi.

Etkinlikte, çevre temizliğinin önemine dikkat çekildi.

Kaynak: AA