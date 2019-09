23.09.2019 15:08

"Dünya Temiz Hava Kongresi"nin 18.'si bilim ve teknoloji alanında, 40'ı aşkın ülkeden gelen uzmanların da katılımıyla başladı.

Hava Kirliliğini Önleme ve Çevre Koruma Dernekleri Birliği (The International Union of Air Pollution Prevention and Environmental Protection Associations-IUAPPA) ve Dünya Temiz Hava Kongresi Başkanı Prof. Dr. Selahattin İncecik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kongrede, havanın kalitesini yükseltmek üzere enerji senaryoları, iklim ve temiz hava alanında en yeni bilimsel gelişmeler ve yeni uygulamalar tartışılarak yeni teknolojilerin yaşama geçirilmesi için stratejilerin hazırlanacağını söyledi.

İncecik, kongrenin içeriğine ilişkin, "Dünya genelinde 300 den fazla sözlü ve poster sunumlarının yanı sıra Dünya Bankası, Malezya Temiz Hava Kurumu (MyCAS), Avrupa Temiz Hava Federasyonu (EFCA), Asya için Temiz Hava (Clean Air Asia), Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) tarafından desteklenen 6 yan etkinlik de düzenlenecek ve cuma günü sonuç bildirisinin açıklanmasıyla birlikte kongremiz sona erecek." diye konuştu.

Kongreye 2014 Kasım ayından beri hazırlandıklarını anlatan İncecik, devletten herhangi bir destek almadan kendi imkanları ve bazı kuruluşların destekleriyle yaptıkları başvurunun Amsterdam'da kabul edildiğini sözlerine ekledi.

Kongrenin 27 Eylül'e kadar devam edeceğini hatırlatan İncecik, "40'ı aşkın uzman ülkemize geldi. Bunun bilim insanlarımız ve öğrencilerimiz için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum." dedi.

