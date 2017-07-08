Dünya Tekvando Şampiyonu Nur Tatar Dövdüğüm 2 Kişiyi Babam Hastaneye Götürdü

Dünya Tekvando Şampiyonu Nur Tatar Dövdüğüm 2 Kişiyi Babam Hastaneye Götürdü

Dünya tekvando şampiyonu Nur Tatar Dövdüğüm 2 kişiyi babam hastaneye götürdü(Tür: Spor)

Dünya tekvando şampiyonu Nur Tatar Dövdüğüm 2 kişiyi babam hastaneye götürdü

(Tür: Spor)