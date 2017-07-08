Dünya tekvando şampiyonu Nur Tatar Dövdüğüm 2 kişiyi babam hastaneye götürdü(Tür: Spor)
Flash TV spikeri, birlikte eğlendiği arkadaşını topuğundan vurdu
Gemiyi denize indirdi, personele müjdeyi verdi: 1 maaş ikramiye
Hamburg savaş alanı! Araçlar ve bankamatikler yakıldı, yağma başladı
G20'de 1 saatlik zirve! Putin dünyaya ilan etti: Erdoğan'ın sayesinde
Borçlu 14 yaşında kızı kaçırdı, borç silen alacaklı kıza tecavüz etti
Erdoğan'dan sıkıştırmaya çalışan Alman gazeteciye ders gibi cevap
FETÖ okul yöneticisini tutuklayan ülke, sığınma talebini reddetti!
Keçiörenli rekortmen, makineye oynatıp 2 TL'ye zengin oldu
Sakarya yasta! Suriyeli anne ve bebeğinin cenazesi kente getirildi
Yumruk atıp küfür eden milletvekilleri yandı! İşte cezası
Ünlü oyuncudan şiddet iddialarına isyan: Asıl şiddeti erkekler görüyor
Hrant Dink suikasti davasında 5 sanık tahliye edildi
6 yaşındaki minik Lowery, futbol camiasını yasa boğdu
Atatürk Havalimanı'nda bomba paniği!
Erdoğan, Abe'yi açık açık uyardı: FETÖ Japonya'da her kılığa giriyor