Dünya Tekvando Federasyonu'ndan önemli kararlar
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Dünya Tekvando Federasyonu'ndan önemli kararlar

Dünya Tekvando Federasyonu (WT) Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda önemli kararlar aldı.

Dünya Tekvando Federasyonu'ndan önemli kararlar
10.08.2020 19:02 | Son Güncelleme: 10.08.2020 19:59

Dünya Tekvando Federasyonu (WT) Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda önemli kararlar aldı.

WT Yönetim Kurulu Toplantısı, Dr. Chungwon Choue başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Toplantıya, Türkiye adına WT Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin ile Federasyon Dış İlişkiler Sorumlusu ve WT Denetçisi Ali Sağırkaya katıldı. Toplantıda uluslararası faaliyetlerle ilgili önemli kararlar alındı.

WT Yönetim Kurulu Toplantısı'nda korona virüs pandemisi nedeniyle etkilenen faaliyetlerle ilgili kararlar alındı. Alınan kararlar şu şekilde:

" -Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları için kıta elemesini gerçekleştirmeyen Avrupa ve Asya kıtaları için 2021 yılı Haziran ayına kadar süre verildi.

Ekim ayında Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yapılması planlanan Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası iptal edildi. Bir sonraki şampiyona 2022 yılında aynı yerde yapılacak.

2020 yılı içinde WT tarafından düzenlenen antrenör kursuna katılan antrenörlerin uluslararası sertifikalarının süresi bir yıl uzatılarak 2022 yılının sonuna kadar geçerli olacak.

Sporcuların olimpik puanlarının kıtalar arasında adil bir şekilde korunması için çalışma yapılacak.

Aralık ayında yapılması planlanan Grand Prix Final ve Grand Slam Final müsabakalarının yapılıp yapılmayacağına, koronavirüspandemisinin seyri takip edilerek Ekim ayında yapılacak toplantıda karar verilecek.

WT'nin bir sonraki genel kurulu video konferans yoluyla 5 Ekim'de gerçekleştirilecek. 6 Ekim tarihinde ise aynı yöntemle olağan genel kurul yapılacak. WT'nin ilk yüz yüze toplantısı ise 2021 yılı Nisan ayı içinde İsviçre'nin Lozan şehrinde bulunan Olimpiyatevinde yapılması planlanıyor.

WT tarafından Kasım ayı içerisinde online poomsae şampiyonası düzenlenecek."

(İHA)

Kaynak: İHA

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