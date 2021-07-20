Dünya Tekin kimdir? Dünya Tekin kaç yaşında, nereli? Dünya Tekin biyografisi!

Gaziantep Üniversitesi Sanat ve Musiki bölümü tamamladıktan sonra TRT'de göreve başlayan Dünya Tekin kimdir? Dünya Tekin kaç yaşında, nereli? Dünya Tekin mesleği nedir? Dünya Tekin hayatı ve biyografisi nedir?

TRT'nin genç sanatçıları arasında yer alan Dünya Tekin, türküler kategorisinde aranan seslerden biri olmaya başlamıştır. Peki, Dünya Tekin kimdir? Dünya Tekin kaç yaşında, nereli? Dünya Tekin mesleği nedir? Dünya Tekin hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

DÜNYA TEKİN KİMDİR?

Dünya Tekin, Gaziantep Üniversitesi Sanat ve Musiki bölümü tamamladıktan sonra TRT'de göreve başladı.

TRT'nin genç sanatçıları arasında yer alan Dünya Tekin, türküler kategorisinde aranan seslerden biri olmaya başladı.

Tekin'in seslendirdiği türküler ilgiyle dinleniyor.

Aslen Batmanlı olan Dünya Tekin, TRT Radyo'da Türk Halk Müziği Sanatçıları departmanında çalışıyor.

Dünya Tekin en son Batman'da yani kendi memleketinde konser vermiş, hemşehirlerine müzik ziyafeti sunmuştu. 18 Kasım 2017 tarihinde Batman Belediyesi, Kasım ayı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında konser vermişti. Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, TRT İstanbul Radyosu'nun en sevilen seslerinden Türk Halk Müziği Sanatçısı Dünya Tekin'i, Kasım ayı etkinlikleri kapsamında Batmanlı hemşehrileriyle buluşturmuştu.

Ekim ayı kültür sanat etkinliklerinde özel bir televizyondaki ses yarışmasının birincisi olan Batmanlı Emre Sertkaya'yı hemşehrileri ile buluşturan Batman Belediyesi, Cuma akşamı ise yine Batmanlı bir başka ses sanatçısı olan Dünya Tekin'i de Batman'a getirdi. Seyircilerin ara koridorları da doldurduğu konserde Dünya Tekin dakikalarca alkışlanmıştı.

Ücretsiz olan konserde, Batman'ın yetiştirdiği değerlerden olan, TRT İstanbul Radyosu'nun güçlü seslerinden Dünya Tekin, farklı yörelerin sevilen türkülerini seslendirdi. Gördüğü ilgi karşısında duygulanan Tekin, Batman'da hemşehrilerine konser vermekten mutlu olduğunu belirtti. Konser bitiminde, kendisini hemşehrileriyle buluşturan Batman Belediyesi Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy'a teşekkür eden Dünya Tekin'e, gecenin anısına Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Abidin Bingül tarafından plaket ve çiçek takdimi yapıldı.