TBMM Başkanı Şentop'tan, P20 Zirvesi'nde diplomasi trafiği - Haberler
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TBMM Başkanı Şentop'tan, P20 Zirvesi'nde diplomasi trafiği

Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Haberler | Dünya
TBMM Başkanı Şentop'tan, P20 Zirvesi'nde diplomasi trafiği

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, G20 Parlamento Başkanları (P20) Zirvesi kapsamında farklı ülkelerden mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, G20 Parlamento Başkanları (P20) Zirvesi kapsamında farklı ülkelerden mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen P20 Zirvesi'nde bir dizi temasta bulundu. Şentop, zirveye ev sahipliği yapan İtalya Senatosu Başkanı Maria Elisabetta Alberti Casellati, Güney Kore Meclis Başkanı Park Byeong-Seug, İngiltere Avam Kamarası Başkanı Lindsay Hoyle, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Senato Başkanı Modeste Bahati Lukwebo, Singapur Parlamento Başkanı Tan Chuan-Jin, Endonezya Cumhuriyeti Halkın Temsilciler Meclisi Başkanı Puan Maharani ve Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi başkanı Nancy Pelosi ile ikili ilişkileri ve G20 gündeminde öne çıkan konuları ele alan görüşmeler gerçekleştirdi.Şentop, İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Roberto Fico ile de bir görüşme yapacak.


TBMM Başkanı Şentop'tan, P20 Zirvesi'nde diplomasi trafiği

TBMM Başkanı Şentop'tan, P20 Zirvesi'nde diplomasi trafiği

TBMM Başkanı Şentop'tan, P20 Zirvesi'nde diplomasi trafiği

TBMM Başkanı Şentop'tan, P20 Zirvesi'nde diplomasi trafiği

TBMM Başkanı Şentop'tan, P20 Zirvesi'nde diplomasi trafiği

Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Son Dakika Haberleri
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Haber: TBMM Başkanı Şentop'tan, P20 Zirvesi'nde diplomasi trafiği - Haberler
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