Dünya tarımının temsilcileri İzmir'de buluştu

06.02.2020 16:22 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:23

Tarım sektörünün en büyük buluşması Fuar İzmir'de bugün başladı. Uluslararası alım heyetleriyle Türkiye'den üreticileri bir araya getiren 15. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı 9 Şubat 2020, Pazar akşamına kadar sürecek. 75 ülkeden katılımcıların 954 stantla yerini aldığı fuarı 360 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Fuarın açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye'den ve dünyadan binlerce katılımcının yer aldığı Agroexpo Fuarı'nın Türkiye'deki tarım sektörünün gelişimine, bu alandaki uluslararası ortaklıklara ve ülkenin ekonomisine katkı sunacağını dile getirdi. Yerel üreticinin ve yerel üretimin önemine vurgu yapan Tunç Soyer şöyle devam etti: "İzmir Büyükşehir Belediyesi doğayı iyi okuyarak özüne dönen, üreticiyi toprakla buluşturan ve üretileni, herkesle adil bir biçimde paylaşan kapsamlı bir tarım stratejisi geliştirdi. Temel hedefimiz üreticinin doğayla uyum içinde üretmesini; herkesin sağlıklı ve ucuz gıdaya erişimini mümkün kılmak ve refahı artırarak yerelden kalkınmayı sağlamak. Pagos ve Kültürpark'ta a&c cedil;tığımız üretici pazarları üreticilerimize sağladığımız alım garantili destekliyor. Karakılçık gibi atalık tohumları yeniden ovalarımızla buluşturuyoruz. Tüm çalışmalarımız bu bereketli toprakları yeniden hâkim kılmak için."

Tarımı güçlü olan ülke kazanacak

Fuarın açılışında bir konuşma yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise küresel ölçekte tarım ve hayvancılık sektörünün öneminin arttığını belirterek, "Dünyayı doyuran ülke dünyanın lider ülkesi olacaktır. Uluslararası tarım sektörünü İzmir'de buluşturan ve ülkeler arası ticareti arttıracak Agroexpo bu anlamda çok önemli" diye konuştu. İzmir Valisi Erol Ayyıldız ise örnek bir fuarın İzmir'de düzenlenmesinden gurur duyduklarını belirtti.

Konuşmaların ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, törene katılan konuklarla birlikte stantları gezdi. Tunç Soyer, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kadifekale'de açtığı Pagos Üretici Pazarı'nın bir benzerinin kurulduğu İzmir Büyükşehir Belediyesi standını da ziyaret ederek üreticilerle sohbet etti.

Açılış törenine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Özbekistan Tarım Bakan Yardımcısı Nasriddin Najimov, Sırbistan Tarım Bakan Yardımcısı Daria Janjic Nisaviç, İzmir Köy-Koop Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer, tarım sektörünün temsilcileri ve üreticiler katıldı.

Kaynak: Bültenler