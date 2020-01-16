Dünya Tarımı 15. kez Agroexpo'da buluşacak

16.01.2020 09:33 | Son Güncelleme: 16.01.2020 09:33

Sektörün büyük buluşmasına ilişkin basın toplantısı İzmir Hilton Otel'de gerçekleştirildi.

Toplantıya İzmir Valiliği Vali Yardımcısı Ahmet Ali BARIŞ, İzmir İl Tarım Ve Orman Müdür Vekili Cemil ÇUMAK, Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri Cumhur İŞBIRAKMAZ, İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Erçin GÜDÜCÜ, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Prof.Dr.Banu YÜCEL, İzmir İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon Ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Ali ATEŞ, İzmir Kırmızı Et Üreticileri Birliği Genel Sekreteri Süha HAKBİLEN, İzmir B.B. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Ayşegül Karakoyun SEÇGİN, İzmir Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkan Tevfik TÜRK, İzmir B.B. Belediyesel Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Jeoloji Mühendisi Kürşat AKMAN, sektör temsilcileri ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

Hedef; 954 Katılımcı ve 360.000 Ziyaretçi

Orion Fuarcılık adına Fatih Tan; Tarım ve hayvancılık alanında başarısını kanıtlayarak, önemli bir ihracat potansiyeli yakalayan İzmir'in, sektördeki son yeniliklerin sergileneceği Agroexpo ile Türkiye'nin dört bir yanından gelecek katılımcı ve ziyaretçilere ev sahipliği yapacağını ifade etti. Fatih Tan; "Siz değerli çözüm ortaklarımızla birlikte bu fuarın daha da büyümesi için çok çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. 110 bin metrekare kapalı alanda 75 ülkeden 954 katılımcı firma ile 360 bin ziyaretçinin hedeflendiği fuarımız, Avrupa'nın en büyük dört uluslararası tarım fuarından biri olma özelliğini de devam ettirecek. Bizler de Orion Fuarcılık olarak elbette bunun haklı gururunu sürdürüyor olacağız ve her yıl çıtayı daha da yükseltip, gelişerek büyüyeceğiz.'' diye konuştu.''Bütçeyi genişlettik. Biz her zaman Türk çiftçimizin yanındayız. Onların yeri, dostluğu, müttefikliği bizim için çok başka. Biz Türk çiftçilerini hiç ihmal etmiyoruz. 2000 adet otobüs sayısından vazgeçmiyor ve 90 bin kişilik grubu otobüslerle İzmir'e getirebilmek için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ziraat Odaları'ndan büyük destek alıyoruz. Belediye şehir içi otobüs sayısını arttırıyor ve İZFAŞ fuar alanında çok kaliteli hizmet veriyor.'' şeklinde ifade etti.

Basın Toplantısınakatılandeğerli konuklar da görüş ve düşüncelerini şu şekilde dile getirdiler;

Tevfik TÜRK; '' Değerli katılımcılarımız hepinize saygılar sunuyorum, bizler uzun zamandan beri ülke tarımını bir üst seviyeye çıkarmak ve farkındalık yaratmak istiyoruz. Basında üçüncü sayfa haberleri olarak yer alan; tarımda iş güvenliği ve güvenli gıda için çaba gösteriyor, üzerimize düşen görevleri yerine getirmek için daha fazla çalışıyoruz. Tarım ve Hayvancılık sektörünü organizasyonları ile bir araya getiren Orion Fuarcılık ailesine katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz.''

Ayşegül Karakoyun SEÇGİN; ''2007 den beri Türkiye genelinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak tüm projelerimiz artarak devam ediyor. Agroexpo İzmir Fuarı'nın her aşamasında katılım gösterebilmek vebulunmaktan çok mutluyuz. Sektörümüzle ilgili böyle büyük bir platform yaratıldığı için ayrıca teşekkür ederim.''

Süha HAKBİLEN; ''Tarım ve Hayvancılığın temsilcileri olarak buradayız, 3 yıldır Ağır Abiler Yarışıyor programıyla fuara etkinlik anlamında katkıda bulunuyoruz, fuara olan ilginin daha da artması çabası içindeyiz. Maalesef, hayvancılıkta genç çiftçinin gelecek kaygısıyla çiftçilikten uzaklaştığını görüyoruz. Amacımız genç çiftçilerin teşfik edilmesi ve mesleğin daha da gelişip büyümesidir. ''

Ali ATEŞ; ''14 yıldır Agroexpo İzmir katılımcısıyız,her geçen yıl fuar süresince bakanlığımız adına etkinlikler yapıyoruz. Kadın çiftçi yarışmaları ve buluşmaları konularında desteğimiz hep var olacaktır.''

Prof. Dr. Banu YÜCEL; '' Orion Fuarcılık ile uzun bir mazimiz var. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin; Türkiye'nin en iyi Ziraat fakültesi olduğunu ve araştırma fakültesi olma yolunda ilerlediğini söyleyebilirim. Uzun süredir devam eden birlikteliğimize verdiği değerlerden dolayı Orion Fuarcılık'a teşekkür ediyoruz. Agroexpo'da yer alacak standımız ve panellerimiz ile ses getireceğimizi düşünüyoruz. Sektörümüz adına en büyük dileğimiz fuarımızın uzun yıllar devam etmesidir.''

Erçin GÜDÜCÜ; ''Her sene olduğu gibi Agroexpo Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na bu sene de katılımlarımızı gerçekleştireceğiz. Katılımcı sayısının artması, etkinlik ve panellerimizin çoğalması da göz önünde bulundurularak Agroexpo fuarımızın her geçen yıl daha da büyüğünü görebiliyoruz. Hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. ''

Cumhur İŞBIRAKMAZ; ''Ege İhracatçı Birlikleri olarak sektörel fuarlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Agroexpo'nun 360.000 katılımcı oranı oldukça önemli bir rakamdır. Bu da dünya çapında büyük bir fuar olduğunu tescilliyor.''

Cemil ÇUMAK; ''Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük tarım fuarı Orion Fuarcılık tarafından düzenlenen İzmir Agroexpo Tarım ve Hayvancılık fuarıdır. Tarım faaliyetlerine katmış oldukları değerler ve çiftçimize sağladıkları katkılardan dolayı Fatih Bey önderliğinde Orion Fuarcılık'a teşekkürlerimizi sunuyoruz.

İzmir Vali Yardımcısı Sayın Ahmet Ali Barış; ''Başarıyla dolu, 15 yıldır devam eden Agroexpo fuarı ile ilgili ancak birkaç temennide bulunabiliriz.15. kez düzenleniyor olması; süreklilik arz etmesi demektir. 30., 50. Fuarlar anlamına gelmektedir.İşte bu noktada temennimiz de bu başarının aynı şekilde taçlanarak sürmesidir.''

Toplantıya katılan tüm konukların, 15. Agroexpo Fuarı için önemli katkılar sağlaması adına, tarım sektörü vefuarı ile ilgili görüş ve önerilerini sunması ve öğle yemeği daveti sonrası toplantı sonlandırıldı.

Kaynak: Bültenler