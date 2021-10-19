Taliban'ın Moskova görüşmelerine katılacağı iddiası

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan meselesiyle ilgili 20 Ekim'de Moskova Formatı'nda düzenlenecek toplantıya Taliban'dan katılım konusunda yanıt beklediklerini söylemişti.

TOPLANTI 20 EKİM'DE

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Afganistan meselesiyle ilgili Moskova Formatı'nda 20 Ekim'de toplantı yapılacağını ve Rusya, ABD, Çin ve Pakistan'ın yer aldığı genişletilmiş üçlü toplantının da ayrıca planlandığını geçen hafta bildirmişti.

TALİBAN'IN KATILACAĞINI DOĞRULADI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Taliban'ın Moskova'da yapılacak uluslararası Afganistan görüşmesine katılacağını doğruladığını belirtti.

Kabulov, Rus medyasına açıklamasında, Taliban'ın 20 Ekim'de Moskova'da yapılacak Afganistan ile ilgili uluslararası görüşmeye katılıp katılmayacağı sorusuna, "Evet, katılacaklarını doğruladılar. Heyetin listesini bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Rus diplomat, "20 Ekim'de, yeni Afganistan yönetiminin temsilcileriyle açık sohbet yapmayı planlıyoruz. Bu görüşmede Afgan heyetine şikayetlerimizi açık açık söyleyeceğiz, ama bunlar talepler değil, sorunların çözümüne yapıcı biçimde nasıl başlayabileceğimiz yönünde istişare şeklinde olacak" dedi.

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