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Taliban Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Dışişleri Bakanı Muttaki başkanlığındaki heyet Türkiye'de

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Taliban Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Dışişleri Bakanı Muttaki başkanlığındaki heyet Türkiye'de

Taliban Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Qahar Balkhi, bugün yaptığı paylaşımda "Dışişleri Bakanı Mawlavi Amir Khan Muttaqi başkanlığındaki üst düzey bir heyet Türkiye'ye gitti.

Taliban Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Qahar Balkhi, bugün yaptığı paylaşımda "Dışişleri Bakanı Mawlavi Amir Khan Muttaqi başkanlığındaki üst düzey bir heyet Türkiye'ye gitti. Üst düzey bir IEA heyeti, Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun resmi daveti üzerine Ankara'ya hareket etti. Heyet, üst düzey Türk yetkililerle karşılıklı çıkarları ilgilendiren konularda görüşmelerde bulunacak" ifadelerini kullandı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı kaynakları tarafından heyetin gelişi doğrulandı.

Sözcü Balkhi, heyette Dışişleri Bakanı Mawlavi Amir Khan Muttaqi'nin yanı sıra Mullah Khairullah Khairkhah, Mullah Abdul Haq Wassiq, Mawlavi Noor Jalal Jalali, Sheikh Shahabuddin Delawar, Suhail Shaheen ve Haji Mohammad Ibrahim'in bulunduğunu ifade etti.


Taliban Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Dışişleri Bakanı Muttaki başkanlığındaki heyet Türkiye'de

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