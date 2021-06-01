Dünya Süt Günü miniklerin coşkusuyla kutlandı
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Dünya Süt Günü miniklerin coşkusuyla kutlandı

Dünya Süt Günü miniklerin coşkusuyla kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

1 Haziran Dünya Süt Günü nedeniyle İzmir'in Konak ilçesinde bulunan bir anaokulunda düzenlen etkinlikte, minik öğrencilerine sütün faydaları anlatılarak süt dağıtımı yapıldı.

1 Haziran Dünya Süt Günü nedeniyle İzmir'in Konak ilçesinde bulunan bir anaokulunda düzenlen etkinlikte, minik öğrencilerine sütün faydaları anlatılarak süt dağıtımı yapıldı.

1 Haziran Dünya Süt Günü etkinlikleri çerçevesinde İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün işbirliği ile Konak'ta yer alan Ömer Halisdemir Anaokulunda bir kutlama etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe, Konak Kaymakamı Mehmet Eriş, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin yanı sıra öğretmenler ve süt üretici kuruluşların temsilcileri katıldı.

Türkiye'nin süt üretimi bakımından dünyada 8. sırada bulunduğunu söyleyen Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, "Süt üretimi bakımından çok iyi noktada olan ülkemizde tüketim alışkanlığının da artırılması gerekiyor. Çocukların ve gençlerin gelişip büyümeleri, hayatlarını sağlıklı sürdürebilmeleri için süt ve süt ürünlerinin önemi büyük. Türkiye'de kişi başına düşen yıllık tüketim miktarı ise maalesef istediğimiz noktada değil. Bu nedenle süt tüketimimizin arttırılması ve tüketimi teşvik etme noktasında daha çok çalışmalıyız. Süt tüketimi konusunda toplumun bilinçlendirilmesi ve teşvik edilmesi açısından bu tür etkinlikler önemli birer örnek teşkil etmektedir. Biz de 30 ilçemizde anaokulu öğrencilerine toplam 30 bin kutu süt dağıtımı gerçekleştirdik. Çocuklara sütün faydalarını anlattık ve farkındalığı bu yaşlarda oluşturmaya çalıştık" dedi.

Sütün insan sağlığı açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Konak Kaymakamı Mehmet Eriş ise "İnsanların doğumdan itibaren aldıkları ilk besin olan süt, protein ve kalsiyum başta olmak üzere birçok besin öğesini bünyesinde bulunduran önemli bir gıda maddesidir. Başta gelişme çağındaki siz değerli çocuklarımız olmak üzere, gençlerin, anne adaylarının, yaşlıların, süt ve süt ürünlerini dengeli biçimde tüketmeleri gerekir. Süt ve süt ürünlerinin, çocukluktan başlamak üzere her yaşta tüketilmesi büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.

Etkinlikte anaokulu öğrencilerine sütün faydaları anlatılarak süt dağıtımı yapıldı. - İZMİR

Dünya Süt Günü miniklerin coşkusuyla kutlandı
Dünya Süt Günü miniklerin coşkusuyla kutlandı
Dünya Süt Günü miniklerin coşkusuyla kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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