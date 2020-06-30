Dünya Süryaniler Konseyi: PKK/YPG, "bağımsız bir Kürt bölgesi" kurma hayaliyle azınlıklara baskı...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dünya Süryaniler Konseyi: PKK/YPG, "bağımsız bir Kürt bölgesi" kurma hayaliyle azınlıklara baskı...

Dünya Süryaniler Konseyi (WCA), YPG/PKK'nın, Suriye'nin kuzeyi ve doğusunu "bağımsız bir Kürt bölgesine" dönüştürme planını sürdürdüğünü ve bölgedeki azınlıklara baskı uyguladığını duyurdu.

Dünya Süryaniler Konseyi: PKK/YPG,
30.06.2020 17:01 | Son Güncelleme: 30.06.2020 17:04

Dünya Süryaniler Konseyi (WCA), YPG/PKK'nın, Suriye'nin kuzeyi ve doğusunu "bağımsız bir Kürt bölgesine" dönüştürme planını sürdürdüğünü ve bölgedeki azınlıklara baskı uyguladığını duyurdu.

Konseyden yapılan yazılı açıklamada, YPG/PKK terör örgütünün, bölge halkını zorla "Kürtleştirme" çabası içinde olduğu ve örgütün "bağımsız bir Kürt bölgesi" kurma hayaliyle bölgede yaşayan azınlıklara baskı uyguladığı kaydedildi.

YPG/PKK, öğrencilerin üniversite sınavına girmesini engelledi

Açıklamada, Hristiyan Süryani ve diğer azınlık gruplarına mensup öğrencilerin, üniversitelerde eğitim görmek için 21 Haziran'da başlayan sınavlara terör örgütü YPG/PKK'nın tehditleri ve engellemeleri sebebiyle giremedikleri aktarılırken, terör örgütünün Süryani gençlerin geleceklerini tehlikeye attığı vurgulandı.

Örgütün sözde özerk yönetiminin, 9 Haziran'da birçok öğrencinin final sınavlarına girmesini yasaklayan bir kararname yayınladığı kaydedilen açıklamada, bazı öğrencilerin ifadelerine de yer verildi.

Sınava giremeyen 18 yaşındaki WCA üyesi Hanna, örgütün öğrencileri kontrol altında tuttukları kurumlara kaydolmaya zorladıklarını, böylece tüm eğitim kurumlarını ele geçirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Kamışlı'ya sınavlarını vermek için kaçan bir başka WCA üyesi Meryem ise "Tek amaçları, buralara Kürt olduğu görüntüsü vermek için bizi buradan kovmak, mülklerimiz ve topraklarımızı ele geçirmek. Burada kaldığımız sürece, özgürlüklerimizi sınırlamaya çalışacaklar. Bizi kendi öğretim materyalleri ve öğretmenleri ile beyin yıkama programlarına tabi tutacaklar." ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca WCA üyesi 18 yaşındaki Gabriella'nın, örgütün dayatmalarıyla ilgili, "Hayatlarımızı cehenneme çevirmenin yeni yollarını bu kadar sık bulmalarını anlatacak söz bulamıyorum. Kendi anavatanımızdaki yabancı paralı askerlerce işletilen bir açık hava hapishanesine kapatılmış ve işkence edilmiş hissediyorum." şeklindeki sözlerine yer verildi.

YPG/PKK'ya mali ve politik destek veren devletler olduğuna işaret edilen açıklamada, örgütün savunmasız sivillere karşı işlediği utanç verici suçlar kınandı.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Son Dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı Haber
Son Dakika: AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu Haber
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye Bakan Albayrak girdi Haber
Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye...
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı Haber
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini üretmeye başladı Haber
Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini...
Kayseri'de bir evin bodrumunda bulunan hayvan iskeleti, sansara ait çıktı Haber
Kayseri'de bir evin bodrumunda bulunan hayvan iskeleti, sansara ait çıktı
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Çin'de koronavirüsten daha ölümcül yeni virüs ortaya çıktı! DSÖ'den konuyla ilgili kritik açıklama
Çin'de koronavirüsten daha ölümcül yeni virüs ortaya çıktı! DSÖ'den konuyla ilgili kritik açıklama
9'uncu kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 50 yıl el konuldu
9'uncu kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 50 yıl el konuldu
Fenerbahçe'nin efsane isimleri Emre Belözoğlu, Alex de Souza ve Volkan Demirel için jübile maçı oynanacak
Fenerbahçe'nin efsane isimleri Emre Belözoğlu, Alex de Souza ve Volkan Demirel için jübile maçı oynanacak
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu
Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Tehdit ve baskı yüzünden savcılığa koştu
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Tehdit ve baskı yüzünden savcılığa koştu
Cani adam, 3 yaşındaki Alperen'i ağladığı için öldürmüş
Cani adam, 3 yaşındaki Alperen'i ağladığı için öldürmüş
Sosyal medya, oyuncu Engin Öztürk'ün karın kaslarına inanmadı: Gerçek değil, enjekte ettirmiş
Sosyal medya, oyuncu Engin Öztürk'ün karın kaslarına inanmadı: Gerçek değil, enjekte ettirmiş
Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı
Almanya'da 2 yaşındaki kız çocuğu parktan kaçırılırken son anda kurtarıldı
Gökhan Özoğuz, herkesten gizli büyüttüğü kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Gökhan Özoğuz, herkesten gizli büyüttüğü kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
13 milyon liralık kupon hırsızlığı davasında paraların çekildiği görüntüler ortaya çıktı
13 milyon liralık kupon hırsızlığı davasında paraların çekildiği görüntüler ortaya çıktı
FIFA, geliştirilmiş ofsayt teknolojisi için ilk adımların atıldığını duyurdu
FIFA, geliştirilmiş ofsayt teknolojisi için ilk adımların atıldığını duyurdu
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
Üretici isyan ediyor: Şaphane kirazı toptancıda 2 TL, markette 9 TL
Üretici isyan ediyor: Şaphane kirazı toptancıda 2 TL, markette 9 TL
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Şarkıcı Ece Seçkin, nişanlısının yeni yaşını dudak dudağa pozla kutladı
Şarkıcı Ece Seçkin, nişanlısının yeni yaşını dudak dudağa pozla kutladı
Ebru Polat, İsmail YK'nin 'Bomba Bomba' şarkısında dans ederken kendinden geçti
Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti
Avrupa'nın göbeğinde büyük kriz! PKK'lılarla bir olan polis, Türklere saldırdı
Avrupa'nın göbeğinde büyük kriz! PKK'lılarla bir olan polis, Türklere saldırdı
Tokat'ta cenaze ve nişan merasimleri sebebiyle vaka sayılarında artış yaşanıyor
Tokat'ta cenaze ve nişan merasimleri sebebiyle vaka sayılarında artış yaşanıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Alişan Ebru Şallı Serenay Sarıkaya Dilan Çiçek Deniz
Spor İrfan Buz Yılmaz Vural Hikmet Karaman Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Kız Çocuk Bursa Beşiktaş
Şu an buradasınız: Dünya Süryaniler Konseyi: PKK/YPG, "bağımsız bir Kürt bölgesi" kurma hayaliyle azınlıklara baskı... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 17:20:29. #1.14#
title