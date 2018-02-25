Dün Ölümden Dönen Kenan Sofuoğlu, Yarışta 13. Oldu

Dünya Supersport Şampiyonası'nda Avustralya'nın ev sahipliğinde düzenlenen sezonun ilk yarışını, Fransız Lucas Mahias kazandı.

Şampiyonada sezonun ilk yarışı, 4 bin 445 metre uzunluğundaki Phillip Island Pisti'nde gerçekleştirildi. Müsabaka, henüz 3. turda yaşanan kaza ve kalkan kırmızı bayrak nedeniyle kısaltılarak 12 tur üzerinden koşuldu.

POLE POZİSYONUNDA BAŞLAYIP BİRİNCİ BİTİRDİ



GRT Yamaha takımı sürücüsü Mahias, "pole" pozisyonunda başladığı yarışı rakiplerinin önünde bitirerek birinciliğe ulaştı. Son şampiyon Mahias'ın 1.274 saniye arkasında BARDAHL Evan Bros takımından İsviçreli Randy Krummenacher ikinci, 1.517 saniye gerisinde Kallio ekibinin Alman pilotu Sandro Cortese üçüncü oldu.

KENAN SON TURLARDA GERİYE DÜŞTÜ



Kawasaki Puccetti pilotu Kenan Sofuoğlu ise 3. sırada başladığı yarışta, antrenmanda geçirdiği kazanın da etkisiyle son turlarda geriye düşmekten kurtulamadı. Beş dünya şampiyonluğu bulunan Red Bull sporcusu Sofuoğlu, sezonun ilk yarışını 13. sırada tamamladı.

İKİNCİ YARIŞ 25 MART'TA



Dünya Supersport Şampiyonası'nın ikinci yarışı, 25 Mart'ta Tayland'da düzenlenecek.

Sezonun ilk yarışının ardından sürücüler klasmanının ilk 5 sırasındaki puan durumu şöyle:

1. Lucas Mahias (Fransa) - 25 puan

2. Randy Krummenacher (İsviçre) - 20

3. Sandro Cortese (Almanya) - 16

4. Federico Caricasulo (İtalya) - 13

5. Luke Stapleford (Büyük Britanya) - 11

13. Kenan Sofuoğlu (Türkiye) - 3