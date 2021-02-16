Dünya Superbike Şampiyonası'nın Hollanda'daki ilk yarışı temmuza ertelendi
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Dünya Superbike Şampiyonası'nın Hollanda'daki ilk yarışı temmuza ertelendi

16.02.2021 18:41 | Son Güncelleme: 16.02.2021 18:44
Dünya Superbike Şampiyonası'nın Hollanda'daki ilk yarışı temmuza ertelendi

2021 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Hollanda'da yapılması planlanan ilk yarışı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

2021 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Hollanda'da yapılması planlanan ilk yarışı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 23-25 Nisan'da düzenlenmesi gereken sezonun ilk etabı, Hollanda hükümetinin salgın sebebiyle getirdiği kısıtlamalar yüzünden 23-25 Temmuz'a alındı.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun da mücadele edeceği şampiyonanın 7-9 Mayıs'ta Portekiz'deki etapla başlaması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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