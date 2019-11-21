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Dünya Superbike Şampiyonası'nın 2020 takvimi açıklandı

Dünya Superbike Şampiyonası'nın 13 ayaktan oluşan 2020 yılı takvimi belli oldu.

21.11.2019 20:00 | Son Güncelleme: 21.11.2019 20:00
Dünya Superbike Şampiyonası'nın 2020 takvimi açıklandı

Dünya Superbike Şampiyonası'nın 13 ayaktan oluşan 2020 yılı takvimi belli oldu.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun da mücadele edeceği yarışlar, 1 Mart 2020'de 'da başlayacak ve 11 Ekim'de 'de tamamlanacak.

Dünya Superbike Şampiyonası'nın takvimi şöyle:

28 Şubat-1 Mart: Phillip Adası/ Avustralya

13-15 Mart: Doha/ Katar

27-29 Mart: Jerez/ İspanya

17-19 Nisan: Assen/ Hollanda

8-10 Mayıs: Imola/ İtalya

22-24 Mayıs: Aragon/ İspanya

12-14 Haziran: Misano/ İtalya

3-5 Temmuz: Donington Park/ İngiltere

31 Temmuz-2 Ağustos: Oschersleben/ Almanya

4-6 Eylül: Portimao/ Portekiz

18-20 Eylül: Barcelona/ İspanya

25-27 Eylül: Magny-Cours/ Fransa

9-11 Ekim: San Juan/ Arjantin

Kaynak: AA
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