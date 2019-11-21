Dünya Superbike Şampiyonası'nın 2020 takvimi açıklandı
Dünya Superbike Şampiyonası'nın 13 ayaktan oluşan 2020 yılı takvimi belli oldu.
Dünya Superbike Şampiyonası'nın 13 ayaktan oluşan 2020 yılı takvimi belli oldu.
Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun da mücadele edeceği yarışlar, 1 Mart 2020'de Avustralya'da başlayacak ve 11 Ekim'de Arjantin'de tamamlanacak.
Dünya Superbike Şampiyonası'nın takvimi şöyle:
28 Şubat-1 Mart: Phillip Adası/ Avustralya
13-15 Mart: Doha/ Katar
27-29 Mart: Jerez/ İspanya
17-19 Nisan: Assen/ Hollanda
8-10 Mayıs: Imola/ İtalya
22-24 Mayıs: Aragon/ İspanya
12-14 Haziran: Misano/ İtalya
3-5 Temmuz: Donington Park/ İngiltere
31 Temmuz-2 Ağustos: Oschersleben/ Almanya
4-6 Eylül: Portimao/ Portekiz
18-20 Eylül: Barcelona/ İspanya
25-27 Eylül: Magny-Cours/ Fransa
9-11 Ekim: San Juan/ Arjantin