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Dünya Superbike Şampiyonası ile FA Cup Finali TRT Spor'da

Dünya Superbike, Supersport ve Supersport300 Yarışları ile FA Cup final karşılaşması TRT Spor canlı yayınıyla sporseverlerle buluşuyor.

Dünya Superbike Şampiyonası ile FA Cup Finali TRT Spor'da
01.08.2020 13:46 | Son Güncelleme: 01.08.2020 15:10

Dünya Superbike, Supersport ve Supersport300 Yarışları ile FA Cup final karşılaşması TRT Spor canlı yayınıyla sporseverlerle buluşuyor.

Dünya Superbike, Supersport ve Supersport300 yarışları, 1-2 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Jerez-Angel Nieto Pisti'nde yapılacak üç yarışta birincilik mücadelesi verecek PATA Yamaha takımının pilotu Toprak Razgatlıoğlu, bugün saat 15.00'te ilk yarışa çıkacak. 2 Ağustos Pazar günü ise saat 12.00'de SuperPole yarışında, saat 15.00'te ise ikinci yarışta start alacak.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda ilk sezonunu yaşayan milli sporcu Can Öncü, sezonun ikinci ayak yarışına çıkacak. Şampiyonada Turkish Team takımıyla ilk kez 600 cc motosiklet ile yarışan 17 yaşındaki sporcu, bugün saat 16.15'te ilk yarışta, 2 Ağustos Pazar günü ise 13.30'da ikinci yarışta mücadele edecek.

Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda Biblion Motoxracing Yamaha takımıyla yarışacak milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, yeni takımıyla bugün saat 17.30'da ilk yarışta boy gösterecek. Şampiyonada yarın 16.15'te ikinci yarış start alacak.

Toprak Razgatlıoğlu'nun bugün 15.00'teki Superbike ilk yarışı, Can Öncü'nün 16.15'teki Supersport ilk yarışı ve Bahattin Sofuoğlu'nun 17.30'daki Supersport 300'teki ilk yarışıyla, Toprak Razgatlıoğlu'nun pazar 12.00'deki Superpol yarışı, Can Öncü'nün 13.30'daki Supersport ikinci yarışı, Toprak Razgatlıoğlu'nun 15.00'teki Superbike ikinci yarışı ve Bahattin Sofuoğlu'nun 16.15'teki Supersport 300 ikinci yarışı TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Dev kupa sahibini buluyor

Öte yandan İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) finalinde Arsenal ile Chelsea karşı karşıya geliyor. Bir yanda Arteta yönetiminde taraftarına bir kupa armağan etmek isteyen Arsenal, diğer yanda 2018'den sonra tekrar şampiyon olmak isteyen Chelsea. Dev kupanın sahibini bulacağı mücadele canlı yayınla bugün saat 19.30'da TRT Spor'da. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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