Dünya Sulak Alanlar Günü

Doğa Araştırmaları Derneğince "Dünya Sulak Alanlar Günü" dolayısıyla mesaj yayımlandı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Dünya Sulak Alanlar Günü'nün bu yılki temasının "Sulak Alanlar ve Su" olarak belirlendiği kaydedildi.

Bilinçli su tüketiminin öneminin vurgulandığı açıklamada,"Bu yılki kampanya sulak alanların gezegenimizdeki tatlı su miktarına ve kalitesine yaptığı katkıyı vurguluyor. Su yaşamın temeli, geleceğimizin garantisi. Unutmayalım su varsa hayat var." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal