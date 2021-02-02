Dünya Sulak Alanlar Günü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Dünya Sulak Alanlar Günü

02.02.2021 12:49 | Son Güncelleme: 02.02.2021 12:49
Dünya Sulak Alanlar Günü

Doğa Araştırmaları Derneğince "Dünya Sulak Alanlar Günü" dolayısıyla mesaj yayımlandı.

Doğa Araştırmaları Derneğince "Dünya Sulak Alanlar Günü" dolayısıyla mesaj yayımlandı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Dünya Sulak Alanlar Günü'nün bu yılki temasının "Sulak Alanlar ve Su" olarak belirlendiği kaydedildi.

Bilinçli su tüketiminin öneminin vurgulandığı açıklamada,"Bu yılki kampanya sulak alanların gezegenimizdeki tatlı su miktarına ve kalitesine yaptığı katkıyı vurguluyor. Su yaşamın temeli, geleceğimizin garantisi. Unutmayalım su varsa hayat var." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Özgür Özel Süleyman Soylu Mehmet Ali Çelebi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Merve Dizdar Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Ersun Yanal Gökhan Gönül Sergen Yalçın Ferdi Kadıoğlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Türk Milli İzmir Manisa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dünya Sulak Alanlar Günü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.2.2021 12:52:34. #1.15#
title