Dünya Sulak Alanlar Günü
Atakum Belediyesi tarafından Dünya Sulak Alanlar Günü kapsamında fotoğraf sergisi düzenlendi.
Atakum Belediyesi tarafından Dünya Sulak Alanlar Günü kapsamında fotoğraf sergisi düzenlendi.
Yalı Kafe'de düzenlenen fotoğraf sergisinin açılışına CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar katıldı.
Atakum Belediyesi Başkan Yardımcısı Şeref Aydın, 70 fotoğraf sanatçısının fotoğraflarının yer aldığı serginin 9 Şubat'a kadar süreceğini söyledi.