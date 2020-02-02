Dünya Sulak Alanlar Günü
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Dünya Sulak Alanlar Günü

Atakum Belediyesi tarafından Dünya Sulak Alanlar Günü kapsamında fotoğraf sergisi düzenlendi.

02.02.2020 16:46 | Son Güncelleme: 02.02.2020 16:46
Dünya Sulak Alanlar Günü

Belediyesi tarafından Dünya Sulak Alanlar Günü kapsamında fotoğraf sergisi düzenlendi.

Yalı Kafe'de düzenlenen fotoğraf sergisinin açılışına CHP Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar katıldı.

Atakum Belediyesi Başkan Yardımcısı Şeref Aydın, 70 fotoğraf sanatçısının fotoğraflarının yer aldığı serginin 9 Şubat'a kadar süreceğini söyledi.

Kaynak: AA
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