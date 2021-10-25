Sudan'da darbe girişimi: Başbakan ve en az dört bakan gözaltına alındı

Sudan'da bir grup askerin yönetime el koyduğu ve Başbakan Abdullah Hamduk ile geçici hükümette görevli en az dört bakanın, bazı siyasi partilerin liderleriyle birlikte gözaltına alındığı bildiriliyor.

Sabah saatlerinde askerler, Başbakan Abdullah Hamduk'un evini kuşattı.

Sudan Enformasyon Bakanlığı, Abdullah Hamduk'un ev hapsine alındığını açıkladı. Hamduk'a, darbeyi desteklediğini açıklaması yönünde baskı yapılıyor.

Enformasyon Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ayrıca "Geçici Konsey'in sivil üyeleri ve geçiş hükümetinden bazı bakanlar ortak askeri güçler tarafından gözaltına alındı" denildi.

Sudan ordusundan şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

Sivil itaatsizlik ve genel grev çağrısı

Ülkenin en önemli sivil toplum kuruluşu Sudan Profesyoneller Birliği, sivil itaatsizlik ve genel grev çağrısı yaptı.

Başkent Hartum'daki bir gazeteci BBC'ye yaptığı açıklamada, şehrin dört bir yanında kalabalıkların toplanmaya başladığını söyledi. Aynı gazeteci askerlerin sokaklarda olmadığını ancak Hartum'un iki ana bölgesisini birbirine bağlayan köprüyü kapattıklarını belirtti.

Sosyal medyada, öfkeli kalabalıkların sokaklarda lastik yakarken çekilmiş görüntüleri yayımlandı.

Hartum Uluslararası Havalimanı kapatıldı, ülkede uluslararası uçuşlar askıya alındı.

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir iki yıl önce darbeyle devrilmiş ve geçici bir hükümet kurulmuştu.

Ancak geçici hükümette askerler ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin arasının bir süredir açık olduğu biliniyor.

Varılan mutabakata göre geçici yönetim bir yıl daha ülkeyi yönetecek, daha sonra da genel seçim yapılacaktı.

Sudan'da askerler arasında da anlaşmazlıklar yaşandığı bildirilmiş ve gerilim artmış, Eylül ayında Ömer el-Beşir'in destekçilerinin darbe girişiminin önlendiği açıklanmıştı.

Hartum'da bu ay düzenlenen bir protesto gösterisinde orduya, iktidara el koyması çağrısı yapılmıştı.