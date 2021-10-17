Sudan'da askeri darbe yanlıları protesto gösterileri düzenledi - Haberler
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Sudan'da askeri darbe yanlıları protesto gösterileri düzenledi

BBC - Haberler | Dünya
Sudan'da askeri darbe yanlıları protesto gösterileri düzenledi

Sudan'da demokratik geçiş sürecine karşı çıkanlar Cumartesi günü Hartum'da sokaklara çıkıp orduya ülke yönetimini ele geçirmeleri çağrısı yaptı.

Sudan'da demokratik geçiş sürecine karşı çıkanlar Cumartesi günü Hartum'da sokaklara çıkıp orduya ülke yönetimini ele geçirmeleri çağrısı yaptı.

Binlerce gösterici, "darbe yapılsın" talebiyle Başkanlık Sarayı önünde toplandı.

Sudan'da eski Devlet Başkanı Ömer el Beşir'in 2019'da devrilmesinin ardından iktidar sivil ve askeri gruplar arasında paylaşılıyor.

Sudan hükümeti Eylül ayında Beşir'in destekçilerinin 'askeri darbe girişimini önlediklerini' söylemişti. O tarihten bu yana ülkede gerilim giderek tırmandı.

Askeri liderler, Beşir karşıtı protestolara öncülük eden ve geçiş hükümetinin önemli bir bölümünü oluşturan sivil ittifak Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri koalisyonunda reforma gidilmesi talebinde bulunuyor.

Sivil liderler ise bu taleplerin, silahlı kuvvetlerin iktidarı ele geçirme planlarının bir parçası olduğunu söylüyor.

Askeri yönetim yanlıları Cumartesi günü "Açlık hükümetine lanet olsun" sloganları atıp silahlı kuvvetlerin başındaki isim General Abdülfettah el Burhan'a ve Sudan'ın askeri-sivil Egemenlik Konseyi'ne "darbe yaparak ülkenin kontrolünü ele geçirmeleri" çağrısı yaptı.

AFP'ye konuşan bir protestocu, "Askeri hükümete ihtiyacımız var, mevcut hükümet bize adalet ve eşitlik getiremedi" dedi.

Önceki protesto gösterilerinin aksine, Cumartesi günkü eylemlerde protestocular Başkanlık Sarayı'nın kapısına yaklaştırılmadı ve gösterilerde az sayıda polis görevlendirildi.

Hükümet yanlıları da darbe destekçilerine karşı Perşembe günü protesto gösterileri düzenlenmesi çağrısı yaptı.

Sudan'ın sivil Başbakanı Abdullah Hamduk, ülkenin iki yıllık geçiş hükümeti iktidarındaki "en kötü ve tehlikeli siyasi krizi" olarak adlandırdığı durumla mücadele için Cuma günü çözüm planı açıkladı.

Hamduk, "Ben bu sorunda ne tarafsızım ne de aracıyım. Benim net ve kesin tavrım sivil demokratik geçişin tamamlanması" dedi.

Hamduk, Ağustos 2019'da 30 yıllık Ömer el Beşir iktidarına karşı protestolar üzerine ordunun müdahalesiyle başbakan olarak atanmıştı.

Sudan'da askeri darbe yanlıları protesto gösterileri düzenledi

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