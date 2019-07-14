Güney Kore'de düzenlenen Dünya Su Sporları Şampiyonası'nda yarışan Defne Bakırcı ve Mısra Gündeş, teknik düet kategorisinde şimdiye kadarki en yüksek puanı elde etti.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gwangju kentinde Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA) tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen şampiyonada, Defne Bakırcı ve Mısra Gündeş kadınlar teknik düet kategorisinde yarıştı.

Artistik Yüzme Milli Takımı, Türkiye tarihinde ilk kez 76.10 puan alarak 45 ülke arasında dünya 26'ncısı oldu.

Kaynak: AA