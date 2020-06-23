Dünya starlarından sonra Türk starların da tercihi!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dünya starlarından sonra Türk starların da tercihi!

Dünyaca ünlü isimlerin kullandığı Celergen Sağlık ve Güzellik, Türkiye'de de son zamanlar da popüler olmaya başladı. İçten hücre onarımının yanı sıra İsviçreli, Alman ve Amerikalı doktorlar tarafından da vücuttaki iltihabı kuruttuğu ve virüslerin vücutta barınmasını önleyen özelliklerde moleküllere sahip olduğu onaylanan Celergen'in üretimi de yalnızca İsviçre'de yapılıyor. Celergen, İsviçreli ve Alman bilim adamlarının ortaklaşa yapmış olduğu uzun ve sağlıklı yaşam araştırmalarından sonra ortaya çıkan bir besin takviyesi olmasıyla da öne çıkıyor.

Dünya starlarından sonra Türk starların da tercihi!
23.06.2020 09:22 | Son Güncelleme: 23.06.2020 09:26



AMERİKALI DOKTORLAR AÇIKLADI!

Bilimsel olarak kanıtlanmış mucize gençlik ilacı Celergen için Amerikalı doktorlar tarafından yapılan açıklamada "Vücutta var olan iltihabı kurutacak& ; ya da oluşacak iltihabı önleyecek& ; derecede güçlü antioksidana sahip bir gıda takviyesidir" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca besin takviyesi Celergen'i Corona Virüsü ya da başka virüslere karşı önleyici ve korucu olarak kullanılmasını hastalarına tavsiye ettiklerini de açıkladılar.

BAĞIŞIKLI SİSTEMİMİZ GÜÇLÜ TUTMALIYIZ!

Bağışıklık sistemimiz kendini dışardan gelecek enfeksiyonlara karşı mücadele edecek ilk savunma sistemimizdir. Bu yüzden bağışıklığımızı doğru aldığımız besinlerle güçlü tutmak durumundayız. Bağışıklık sistemimizi birçok faktör etkileyebilir. Doğru beslenmeme, iklim ve hava koşulları gibi. C vitamini, Çinko ve Esansiyel minarallerdeki herhangi bir eksikliğin potansiyel olarak 'zayıf bir bağışıklık sistemine' yol açabileceği yaygın ve doğru bir bilgidir.

Bu minerallerin eksikliği vücudumuza dışardan gelecek virüs enfeksiyonları& ; ile mücadele edemeyeceği için kolay hasta olma ya da kronik rahatsızlıklara yol açabilecektir.& ; 'Antioksidan' içerikli gıda takviyeleri bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için& ; çok önemlidir.

Celergen'de güçlü antioksidan özellikleri olan en iyi gıda takviyelerinden biridir! Her gün 1 Celergen vücudumuza takviye& ; ederek bağışıklıkta yer alan hücrelerin aktivasyonunu& ; arttırmayı sağlayabiliriz.& ; Celergen ayrıca polipeptitlerden ve proteinlerden yapılır. Yani bağışıklık sistemimizi geliştirmemizde yararlı olduğu bilinen 10 veya daha fazla aminoasit zincirinden yapılır.

BAĞIŞIKLIĞI DÜZENLER!

Tüm bunların yanında Celergen'in Bilimsel kanıtları da var.

Euroespes Biyomedikal Araştırma Merkezi Tıp Bilimi ve Genomik Tıp Entitüsü tarafından Celergen üzerinde yapılan bir araştırma, Celergen'in Güçlü Antioksidanlar ve Antienflamatuar özelliklerine sahip olduğu yapılan biyokimyasal analiz sonuçları da göstermiştir.& ; Celergen'in çok güçlü Anti-Enflamatuar özelliklere sahip olduğu da kanıtlanmıştır. Enfeksiyon veya hastalık için bağışıklık tepkinizi düzenleyerek ve arttırarak vücudunuzda bulunan iltihabı düzenli Celergen kullanarak azaltmaya yardımcı olabilirsiniz. Vücuda giren bir virüsü yönetmenin ve hayatta kalmanın veya kişinin bağışıklık sisteminin geliştirmenin anahtarı her zaman vücuttaki iltihabın azaltılmasıyla ile ilgilidir. Vücudumuz bir virüs enfeksiyonu ile mücadele etmesi gerekiyorsa vücuttaki iltihabın azalması ya da hiç olmaması için yapılması gereken tek şey güçlü bağışıklık sistemine sahip olmaktır. Diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, otoimmün hastalıklar, eklem ağrıları, osteoartrit hep vücuttaki kronik iltihap ile ilgilidir.& ; Celergen'in içinde bulunan güçlü Antioksidanlar sayesinde vücuttaki& ; iltihabı azaltmaya yardımcı olacak etken maddelerde yer almaktadır. Emilim anahtardadır. Tükettiğimiz her şey emilemez. Celergen hücre düzeyinde& ; temel besin sağlar ve hücre düzeyinde sürdürülebilir bağışıklık sağlayan en güvenilir İsviçre ve Alman Bilim insanları tarafından yapılan sağlık ve gençlik sağlayan özel gıda takviyesidir.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var Magazin
Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var
Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi Magazin
Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi
Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor Magazin
Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu Magazin
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu
Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi Magazin
Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı Magazin
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı
Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın
Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın
Ünlü model, 380 bin lira vererek yaptırdığı kalçasının üzerine 6 ay oturamadı
Ünlü model, 380 bin lira vererek yaptırdığı kalçasının üzerine 6 ay oturamadı
Gökhan Özoğuz, sarmaş dolaş oturan çifte tepki gösteren motorcuya sert çıktı: Romantizme laf etmek cehalettir
Gökhan Özoğuz, sarmaş dolaş oturan çifte tepki gösteren motorcuya sert çıktı: Romantizme laf etmek cehalettir
Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te
Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te
Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı
Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı
Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu
Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu
Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti
Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı
Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı
Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı
Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum
Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum
Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede
Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede
Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı
Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu
Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu
Safiye Soyman, klip çekmek için Bodrum'da otel kapattı
Safiye Soyman, klip çekmek için Bodrum'da otel kapattı
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı
Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Kaya Çilingiroğlu'ndan tartışma yaratacak sözler: Erkek erkeğe öpüşmeye karşıyım
Kaya Çilingiroğlu'ndan tartışma yaratacak sözler: Erkek erkeğe öpüşmeye karşıyım
Tatil sezonunu açan Zeynep Alkan'ın bikinili pozuna beğeni yağdı
Tatil sezonunu açan Zeynep Alkan'ın bikinili pozuna beğeni yağdı
İbrahim Tatlıses mi şikayet etti? Ahmet Tatlı'nın neden karakolluk olduğu netleşti
İbrahim Tatlıses mi şikayet etti? Ahmet Tatlı'nın neden karakolluk olduğu netleşti
Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti
Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çiftini ziyaret etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Volkan Bozkır Süleyman Soylu Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Lara Demet Akalın İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Okan Buruk Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Tahir Karapınar
Daha Fazla Sel Bursa Ankara Türk Lirası
Şu an buradasınız: Dünya starlarından sonra Türk starların da tercihi! - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 10:05:13. #1.14#
title