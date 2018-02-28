Dünya Starıyla Uygulamadan Düet Yapan Cizreli Mehmet, Şimdi de New York'a Gidiyor
Dünya starı Anne Marie ile uygulama üzerinden düet yapan Cizreli Mehmet, şarkıcının Türkiye konserinde sahneye çıkmıştı. Cizreli, şimdi de New York'a gidip şöhretine şöhret katacak.
İngiliz şarkıcı Anne Marie'nin 'Rockabye' şarkısına yaptığı düetle adını duyuran Cizreli Mehmet, son olarak dünyaca ünlü sanatçı Laura Pergolizzi ile ' Lost On You' şarkısını internet üzerinden birlikte seslendirmişti. Cizreli Mehmet, şimdi de New York'a gidecek.
"İLK FIRSATTA GİDİYORUM"
Düet 350 binin üzerinde görüntülenirken genç şarkıcı, Laura Pergolizzi'den davet aldığını açıkladı: "Laura Pergolizzi beni ABD'ye yüz yüze görüşmeye ve yeni bir düet için anlaşmaya davet etti. Evraklarımı hazırlayıp ilk fırsatta gidiyorum"
YORUMLAR (90)
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Ulan nereye olsa donuyorsunuz...hani ABD HAYIN VEDE SEREFSIZDILER. ..GORDUNMU AC KARNINI DOYURMZYAMI GIDIYORSUNCevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
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Cizreyi böyle güzel haberlerle görmek istiyoruz canlar. Helal olsun Mehmet alkışlar sana. . .Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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süperrrrrrrrCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Kötü yorum yapanlar kıskanç beceriksiz insanlar sanırım..Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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huhhuhuu o yee huu rockbaye huu a yea rockabyeCevap Yaz Yayından Kaldır