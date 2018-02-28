Dünya Starıyla Uygulamadan Düet Yapan Cizreli Mehmet, Şimdi de New York'a Gidiyor
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Dünya Starıyla Uygulamadan Düet Yapan Cizreli Mehmet, Şimdi de New York'a Gidiyor

Dünya starı Anne Marie ile uygulama üzerinden düet yapan Cizreli Mehmet, şarkıcının Türkiye konserinde sahneye çıkmıştı. Cizreli, şimdi de New York'a gidip şöhretine şöhret katacak.

İngiliz şarkıcı Anne Marie'nin 'Rockabye' şarkısına yaptığı düetle adını duyuran Cizreli Mehmet, son olarak dünyaca ünlü sanatçı Laura Pergolizzi ile ' Lost On You' şarkısını internet üzerinden birlikte seslendirmişti. Cizreli Mehmet, şimdi de New York'a gidecek.

"İLK FIRSATTA GİDİYORUM"

Düet 350 binin üzerinde görüntülenirken genç şarkıcı, Laura Pergolizzi'den davet aldığını açıkladı: "Laura Pergolizzi beni ABD'ye yüz yüze görüşmeye ve yeni bir düet için anlaşmaya davet etti. Evraklarımı hazırlayıp ilk fırsatta gidiyorum"

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