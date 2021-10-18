Son dakika haberleri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Aliyev'le görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Aliyev'le görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Son dakika haberleri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Aliyev'le görüştü

Son dakika habere göre Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de resmi temaslarına devam eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de resmi temaslarına devam eden Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Azerbaycan-Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin ilgili kurumlar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağı ifade edilen görüşmede, diğer alanlarda olduğu gibi sosyal hizmet alanında da olumlu işbirliğinin olduğu vurgulandı, bu alanda deneyim alışverişinin önemi kaydedildi. Aynı zamanda, Türkiye'de çalışan Azerbaycan vatandaşlarının, Azerbaycan'da çalışan Türk vatandaşlarının sosyal güvenlik konularının müzakere edilmesinin önemine dikkat çekildi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Koray Aydın Meral Akşener İbrahim Aydemir
Magazin Alişan Nihal Yalçın İdo Tatlıses
Spor Lewis Hamilton Hakan Binbaşgil Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demet Akalın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, Aliyev'le görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.10.2021 12:28:51. #1.12#