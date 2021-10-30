Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderleri onuruna verilen akşam yemeğine katıldı

G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakan Mario Draghi tarafından heyet başkanları onuruna verilen akşam yemeğine katıldı.