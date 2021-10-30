Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderleri onuruna verilen akşam yemeğine katıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderleri onuruna verilen akşam yemeğine katıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderleri onuruna verilen akşam yemeğine katıldı

Son dakika dünya haberi: G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakan Mario Draghi tarafından heyet başkanları onuruna verilen akşam yemeğine katıldı.

G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Başbakan Mario Draghi tarafından heyet başkanları onuruna verilen akşam yemeğine katıldı.


Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderleri onuruna verilen akşam yemeğine katıldı

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderleri onuruna verilen akşam yemeğine katıldı

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderleri onuruna verilen akşam yemeğine katıldı

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderleri onuruna verilen akşam yemeğine katıldı

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderleri onuruna verilen akşam yemeğine katıldı

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderleri onuruna verilen akşam yemeğine katıldı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden pazar günü Roma'da görüşecek

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden pazar günü Roma'da görüşecek

 Denizaltı krizi çözülse de gerginlik sürüyor! Biden ve Macron'dan G20'de tokalaşma düellosu

Denizaltı krizi çözülse de gerginlik sürüyor! Biden ve Macron'dan G20'de tokalaşma düellosu

 G20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, tercüman olarak eleştirilerin hedefindeki Fatima Gülhan Abushanab eşlik etti

G20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, tercüman olarak eleştirilerin hedefindeki Fatima Gülhan Abushanab eşlik etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet

Çok Okunan Haberler

title