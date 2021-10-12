Son dakika haberi | Bakan Kurum, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i ziyaret etti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i ziyaret etti.

Bakan Kurum, ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, "Can Azerbaycan'dayız. Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'i ziyaret ettik; iklim değişikliğiyle mücadele, çevre ve şehircilik konularını görüştük" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri