Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu: Altay Tankı motoru tedarikine ilişkin niyet beyanını bugün imzaladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu: Altay Tankı motoru tedarikine ilişkin niyet beyanını bugün imzaladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu: Altay Tankı motoru tedarikine ilişkin niyet beyanını bugün imzaladı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Güney Kore'deki temaslarına devam eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kore Savunma Tedarik Programından (DAPA) sorumlu Bakan Kang Eun-ho ile görüştü.

Güney Kore'deki temaslarına devam eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kore Savunma Tedarik Programından (DAPA) sorumlu Bakan Kang Eun-ho ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Bakan Kang Eun-ho'nun Altay Tankı motoru tedarikine ilişkin niyet beyanını bugün imzaladığını açıkladı.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title