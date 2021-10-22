Son dakika haberi: Bakan Çavuşoğlu: Altay Tankı motoru tedarikine ilişkin niyet beyanını bugün imzaladı
Edinilen son dakika gelişmesine göre Güney Kore'deki temaslarına devam eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kore Savunma Tedarik Programından (DAPA) sorumlu Bakan Kang Eun-ho ile görüştü.
Güney Kore'deki temaslarına devam eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kore Savunma Tedarik Programından (DAPA) sorumlu Bakan Kang Eun-ho ile görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, Bakan Kang Eun-ho'nun Altay Tankı motoru tedarikine ilişkin niyet beyanını bugün imzaladığını açıkladı.
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