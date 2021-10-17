Son dakika haberi! Avustralya'da 104 milyon dolarlık eroin operasyonu - Haberler
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Son dakika haberi! Avustralya'da 104 milyon dolarlık eroin operasyonu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Son dakika haberi! Avustralya'da 104 milyon dolarlık eroin operasyonu

Gelen son dakika haberlerine göre Avustralya Federal Polisi, düzenlediği operasyon kapsamında ülkede şu ana kadarki en büyük eroin sevkiyatını durdurdu.

Avustralya Federal Polisi, düzenlediği operasyon kapsamında ülkede şu ana kadarki en büyük eroin sevkiyatını durdurdu. Polisin el koyduğu eroinin piyasa değerinin 104 milyon Dolar olduğu açıklandı.

Avustralya Federal Polisi'nden yapılan açıklamada, Malezya'dan Melbourne Limanı'na gönderilen 1290 paketteki 450 kilogram eroinin, düzenlenen operasyonla ele geçirildiği kaydedildi. Melbourne'a konteyner içinde gelen eroinin sevkiyatından sorumlu olduğu ifade edilen Malezya vatandaşının gözaltına alındığı aktarıldı. Şüphelinin, Ocak 2022'de mahkemeye çıkarılacağı bildirildi. Açıklamada, operasyon kapsamında ülkede şu ana kadarki en büyük eroin sevkiyatının durdurulduğu ifade edildi.


Son dakika haberi! Avustralya'da 104 milyon dolarlık eroin operasyonu

Son dakika haberi! Avustralya'da 104 milyon dolarlık eroin operasyonu

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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